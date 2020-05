Apple y Google prohíben el uso de localización en sus aplicaciones de seguimiento por coronavirus

LEA TAMBIÉN

Apple Inc y Google de Alphabet Inc. dijeron el lunes 4 de mayo del 2020 que prohibirán el uso del rastreo de localización en las aplicaciones que usen un nuevo sistema de seguimiento de contactos que los dos están creando para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

Apple y Google, cuyos sistemas operativos son usados por el 99% de los teléfonos inteligentes, dijeron el mes pasado que trabajarían juntos para crear un sistema que notifique a las personas que han estado cerca de otros que han dado positivo en las pruebas de covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus.



Las compañías planean permitir que sólo las autoridades de salud pública puedan usar la tecnología.



Ambas compañías dijeron que un objetivo primordial es la privacidad y evitar que los gobiernos usen el sistema para recopilar datos sobre los ciudadanos. El método usa las señales Bluetooth de los teléfonos para detectar encuentros y no almacena datos de localización de Posicionamiento Satelital Global (GPS).



No obstante, los desarrolladores de aplicaciones oficiales relacionadas con el coronavirus en varios estados de Estados Unidos dijeron a Reuters el mes pasado que es vital que se les permita usar los datos de localización GPS junto con el nuevo sistema de rastreo de contactos, para monitorizar cómo se mueven los brotes e identificar los puntos conflictivos.



Apple y Google dijeron que no permitirán el uso de datos de GPS junto con los sistemas de rastreo de contactos. La decisión requerirá que las autoridades de salud pública que quieran utilizar los datos de localización del GPS se valgan de soluciones provisionales inestables para detectar los encuentros mediante sensores Bluetooth.



Los expertos en privacidad han advertido que cualquier caché de datos de localización relacionados con cuestiones de salud podría hacer que las empresas y los individuos sean vulnerables a ser condenados al ostracismo si los datos se hacen públicos.



Las autoridades y sus desarrolladores de apps podrían rechazar las restricciones de Apple y Google y, en su lugar, usar un sistema más básico basado en Bluetooth.



Sin embargo, es probable que el sistema no detecte algunos encuentros, porque los iPhone y los dispositivos Android desactivan las conexiones Bluetooth después de un tiempo por razones de ahorro de batería y otras, a menos que los usuarios recuerden volver a activarlas.

Apple y Google también dijeron el lunes que sólo permitirán una aplicación por país para usar el nuevo sistema de contactos, para evitar la fragmentación y fomentar una mayor adopción. Sin embargo, las empresas dijeron que apoyarán a gobiernos que opten por un enfoque estatal o regional, y que los estados de Estados Unidos podrán usar el sistema.