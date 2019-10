Apple retira una controvertida aplicación de Hong Kong tras advertencia de China

LEA TAMBIÉN

Apple retiró este jueves 10 de octubre del 2019 una aplicación de transporte urbano que permitía a los hongkoneses localizar a los policías en un mapa, después de que la prensa china lo acusara de apoyar el movimiento prodemocracia en la ciudad, anunció el desarrollador de la aplicación.

La empresa estadounidense retiró HKmap.live a petición de las autoridades chinas, mientras que otras marcas conocidas, como la NBA y su equipo Houston Rockets, están en el punto de mira de Pekín por, supuestamente, haber dado apoyo a los manifestantes de la excolonia británica.



Medios estatales chinos criticaron la aplicación esta semana, que informa sobre la ubicación de los agentes de policía gracias a la colaboración de los usuarios, afirmando que ésta ayudaba a los “agitadores”.



El Diario del Pueblo dijo que, al albergar la aplicación, Apple estaba “mezclando negocios y política, e incluso actos ilegales”.



El jueves, la aplicación dejó de estar disponible en la App Store de Apple en Hong Kong.



“Verificamos con la Oficina hongkonesa de Ciberseguridad y lucha contra la criminalidad tecnológica que la aplicación se había usado para apuntar a la policía”, indicó Apple en un comunicado, publicado en el canal de Telegram de HKmap.live, que cuenta con más de 70 000 abonados.



Fue utilizada por criminales para perjudicar a los habitantes de zonas en las que sabían que no había fuerzas del orden”, añadió.



Los desarrolladores de HKmap.live negaron que su aplicación animara ninguna actividad criminal, y afirmaron que la decisión de Apple constituía un acto de “ ensura” y una “decisión claramente política para disminuir la libertad”.



Las versiones de HKmap.live para Android seguían disponibles para ser descargadas este jueves.



La excolonia británica es escenario desde hace cuatro meses de una crisis política sin precedentes desde su retrocesión a China, en 1997, con manifestaciones casi diarias para reclamar mayores libertades y denunciar las crecientes injerencias de China en los asuntos de la región, semiautónoma.



Los hongkoneses se quejaron de la decisión de Apple en las redes sociales.



“Mucha gente está asustada por el uso de la policía de los gases lacrimógenos y las balas de goma, así que usan la aplicación y dan rodeos para evitar a los matones descontrolados de la policía”, escribió el legislador prodemocracia Charles Mok en Facebook.



“¿Sabe Apple que tiene la función de proteger la seguridad de las personas?”, añadió.



Apple tomó esta decisión tras haber eliminado, esta semana, el emoticono de la bandera de Taiwán de su sistema operativo iOS 13 para los usuarios de Hong Kong y de Macau. Sin embargo, el emoticono sigue estando disponible en los teléfonos con cuentas de Apple establecidas en otras jurisdicciones.



La organización de noticias de negocios Quartz indicó que se había eliminado su aplicación móvil de la versión china de la App Store de Apple a raíz de las quejas del Gobierno chino.



Según declaró Quartz al portal The Verge, la organización cree que la prohibición se debía a la cobertura de las protestas. Además, dijo, Apple le envió una notificación en la que explicaba que su aplicación móvil “incluye contenido ilegal en China”.



Otras compañías y marcas internacionales se han visto afectadas recientemente por advertencias similares por parte del Gobierno chino, que no tolera actitudes contrarias a las que dicta el Partido Comunista en cuestiones sensibles como Hong Kong o Xinjiang.



Esta semana, la cadena de televisión pública CCTV anuló la difusión de partidos de la NBA después de que el dirigente del equipo tejano Houston Rockets, Daryl Morey, expresara su apoyo a los manifestantes de Hong Kong en un tuit. Varios patrocinadores chinos también cortaron lazos con la NBA.



La empresa estadounidense de joyería Tiffany & Co. tuvo que retirar un anuncio publicitario que los consumidores chinos interpretaron como un apoyo encubierto a los manifestantes de Hong Kong.

Por su parte, el fabricante de calzados Vans eliminó dos entradas de un concurso de diseño en línea en el que aparecían imágenes de protestas.