Apple podría bloquear aplicaciones que no cumplan nuevas normas de privacidad

Apple amenazó el martes 8 de diciembre de 2020 con eliminar aplicaciones de su App Store si no cumplen con una próxima función privada que permitirá a los usuarios bloquear a los anunciantes para que no los rastreen en diferentes apps.

Estaba previsto que la nueva función, denominada Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones, debutara este año, pero se retrasó para dar a los desarrolladores más tiempo para realizar cambios en sus apps y abordar problemas de privacidad.



Algunas empresas de tecnología y anunciantes, como Facebook, han criticado el cambio planeado, diciendo que podría afectar de manera desproporcionada a los desarrolladores más pequeños, como las empresas de videojuegos.



No obstante, Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, dijo que los usuarios deben saber cuándo están siendo rastreados en diferentes aplicaciones y sitios web.



"A principios del próximo año empezaremos a exigir que todas las apps que quieran hacer eso obtengan el permiso explícito de sus usuarios, y los desarrolladores que no cumplan con ese estándar podrán ver cómo sus aplicaciones son retiradas de la App Store", dijo en la Conferencia Europea de Protección de Datos y Privacidad.



La nueva función requerirá una notificación emergente que diga que la aplicación "quiere permiso para rastrearlo en apps y sitios web propiedad de otras empresas". Las empresas de publicidad digital esperan que la mayoría de los usuarios se niegue a otorgar ese permiso.



"Cuando el rastreo invasivo es su modelo de negocio, uno no suele agradecer la transparencia y la elección del cliente", dijo Federighi, rechazando las críticas a la nueva función.

"Necesitamos que el mundo vea esos argumentos por lo que son: un intento descarado de mantener el statu quo invasivo de la privacidad".