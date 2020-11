Llamado a apoyar emprendimiento de adultos mayores ecuatorianos se viraliza en redes sociales

Doña Aura y don José, dos adultos mayores, se movilizas diariamente desde la vía a Manta hasta Portoviejo a bordo de una moto. Allí tienen un pequeño local en el que comercializan fritadas, pero a veces regresaban a casa sin haber vendido su producto. La historia de la pareja conmovió a una usuaria, que la compartió en Facebook buscando ayudar a dar a conocer el emprendimiento.

Su pedido funcionó. Más de 44 000 compartidos en la red social hasta este miércoles 11 de noviembre del 2020 tiene la publicación realizada por Josselyn Cevallos Vera. La respuesta a su solicitud fue masiva y un día después, la pareja agotó el producto que comercializa.

Cevallos, en una publicación del pasado 5 de noviembre del 2020, habló sobre las fritadas que preparan la señora Aura con su esposo don Vicente, ambos personas de la tercera edad. Según relató, este negocio es su sustento. "No cuentan con apoyo para solventar todos sus gastos" y mantenerlo les representa un gran esfuerzo.



La pandemia del covid-19 afectó a estos dos adultos mayores que, de acuerdo con la publicación de la usuaria, viven en la vía a Manta y se movilizan todas las noches en una motocicleta hasta Portoviejo. Allí se instalan en la calle Los Nardos, frente al ECU 911 con la esperanza de vender sus fritadas.



El plato de fritada que oferta la pareja de adultos mayores tiene un costo de USD 1, de allí su nombre 'Fritada El Dolarazo', "muy ricas" según la usuaria.



"Les cuento todo esto porque ellos no venden más que dos o tres fritadas cada noche, a veces solo llegan con sus manos vacías a casa y suelen esperar hasta la madrugada para vender al menos una", dijo Cevallos en su publicación.



El negocio es el único sustento de estos adultos mayores que tienen deudas por pagar. "Cada día se esmeran en abrir su localcito y preparar todo lo que saben, con la esperanza de que puedan llegar clientes y se conozca su negocio".



"Ustedes saben que las manos manabas cocinan delicioso", escribió Cevallos quien pidió a las personas que se acerquen a comprar un plato de fritada a doña Aura y a don Vicente, quienes se ubican de lunes a sábado desde las 16:00 a las 00:00 frente al ECU 911 de Portoviejo.



La usuaria pidió que las personas que no puedan acercarse a apoyar con su compra a la pareja lo haga compartiendo su publicación para que el emprendimiento se de a conocer y así sucedió.



El impacto de su publicación se evidenció solo un día después. Las primeras imágenes difundidas por la usuaria tocaron el corazón de usuarios de Facebook quienes se acercaron el pasado 6 de noviembre del 2020 y compraron todas las fritadas de la pareja.



"Doña Aura y don Vicente cerraron su negocio más temprano de lo habitual, porque vendieron todo. No se imaginan lo emocionados que estaban ellos, que estábamos todos", escribió Cevallos. El lugar, en contraste a las imágenes difundidas un día anterior, ya no estaba vacío.



Doña Aura dijo, según la segunda publicación de Cevallos, "hoy vendimos todo lo que por general nos dura hasta una semana". La adulta mayor estaba conmovida por el masivo apoyo recibido por parte de la gente; hubo lágrimas de emoción.



"Gracias a todos los que acudieron al llamado de solidaridad, muchas personas llegaron y ya el negocio estaba cerrado (Gracias a Dios)", dijo Cevallos quien anunció que la pareja tendría al día siguiente más fritada. "Espero que esto no quede en el olvido y ellos sigan teniendo todo nuestro apoyo, de esta manera podrán tener una vejez más tranquila, descansar mejor, contar con sus ingresos para pagar sus deudas y todo lo que necesiten".

Además la pareja recibió aportes económicos, víveres, mascarillas y alcohol de parte de personas que se interesaron en ayudarles. "Que hermoso ser testigo de todo esto que Dios está haciendo en la vida de doña Aura y don Vicente. La gloria siempre es para Dios, sin él nada de esto estuviera sucediendo. Gracias por unirse a tan noble causa. Dios les bendiga siempre", concluye la publicación.



En redes sociales, los usuarios apodaron al comercio como 'La fritada de los abuelitos' y los comensales continúan acudiendo a comprar los platos de comida.