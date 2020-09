Aplicación de Netflix dejará de funcionar en algunos celulares Android

LEA TAMBIÉN

Con cerca de 135 millones de usuarios en todo el mundo, Netflix es un referente del contenido OTT (Over-the-top, proveedores de contenidos en Internet) y una plataforma de contenido multimedia en streaming que cada día más y más personas pagan su sucripción. Sin embargo, en su próxima actualización dejará de ser compatible con varios celulares que utilizan versiones más antiguas del sistema operativo de Google.

Algunos usuarios se enteraron que no podían actualizar Netflix en su última versión y no podían ingresar más para ver sus series y películas favoritas.



Según se lee en la nueva actualización de Netflix, aquellos celulares que utilizen la versión Android 5.0 (Lollipop) o versiones anteriores no podrán utilizar la aplicación en sus dispositivos. En ese sentido, para utilizar la plataforma es necesario tener como mínimo una superior a esa.



Entonces, tanto celulares como tabletas que tengan esta versión o inferior no serán compatible y, por lo tanto, los usuarios tendrá que actualizar sus dispositivos o utilizar un smartv o un computador para poder seguir consumiendo su contenido.



Este tipo de actualizaciones son normales y algunas otras aplicaciones también las hacen para dejar de prestar respaldo a dispositivos antiguos, de hecho, hace poco tiempo, WhatsApp también anunció cuáles dispositivos dejarían de ser compatibles con la plataforma de mensajería instantánea.