Estas son las 'apps' de mensajería instantánea que no incorporan publicidad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El pasado miércoles 31 de octubre del 2018, Chris Daniels, vicepresidente de WhatsApp, confirmó a The Economic Times que la aplicación de mensajería instantánea comenzará a mostrar anuncios publicitarios a sus usuarios dentro de la característica 'Estados'. Esa, aseguró Daniels, será la principal vía de monetización de la empresa, replicando el modelo de negocio de redes sociales como Facebook.

Durante los últimos diez años, las redes sociales se han configurado como una oportunidad clara de impacto publicitario, pues logra autosegmentarse por intereses, aficiones, estilo de vida, etc. El problema, según el estudio 'La publicidad en las redes sociales', de María Isabel de Salas Nestares, es que en Internet, lo intrusivo provoca fuertes reacciones de rechazo.



En un principio, WhatsApp no incorporó publicidad pero sí cobró USD 0,99 a sus usuarios iOS para luego volcarse a un nuevo modelo de negocio que implica anuncios entre contenido. No ha sido la única 'app' que lo ha hecho. Line, por ejemplo, lo hace desde el 2014, mientras que Skype lo implementó desde el 2011.



Si busca una 'app' libre de anuncios, estas son las aplicaciones de mensajería móvil que, hasta este lunes 5 de noviembre del 2018, mantienen su servicio sin presencia de publicidad.



Telegram



Desarrollada desde el 2013 por los hermanos Nikolái y Pável Dúrov, Telegram Messenger enfoca su propuesta en mensajería instantánea, el envío de archivos sin una extensión límite y comunicación masiva. Con más de 200 millones de usuarios activos, Telegram destaca por características relacionadas con la privacidad.



Por ejemplo, los mensajes, fotos y videos enviados por cada ventana de conversación se autodestruyen una vez que fueron vistos por el destinatario o luego de que se cumpla el plazo estipulado por el usuario. Cuando una persona a quién se le envió un chat privado realiza una captura de pantalla, el emisor recibe una alerta.



Sobre su financiamiento, la empresa lo tiene claro. En la sección de preguntas frecuentes alojadas en la página web de Telegram, la compañía publicó que "creen en un servicio de mensajería rápido y seguro, que además sea 100% gratuito".

Los mensajes, fotos y videos enviados por cada ventana de conversación se autodestruyen una vez que fueron vistos por el destinatario o luego de que se cumpla el plazo estipulado por el usuario. Foto: Telegram.

Actualmente, Telegram se financia a través de una "generosa donación" de Pável Dúrov. Si se queda sin fondos, se introducirá "un sistema de pago no obligatorio para mantener las infraestructuras y sufragar los salarios de los desarrolladores, pero obtener beneficios nunca será el objetivo de Telegram", afirmó la empresa. Está disponible para iOS y Android.



Signal



Signal Private Messenger es una aplicación de mensajería móvil desarrollada por Open Whisper Systems, un colectivo de desarrolladores independientes dedicados a crear software libre basado en el código abierto. Lanzada al mercado en noviembre del 2014, Signal basa su propuesta raíz en garantizar los datos de sus usuarios aplicando el cifrado de extremo a extremo. Es decir, no solo protege las conversaciones de terceras partes, sino del propio servicio.



Una de sus principales características, además de los mensajes de texto, chats grupales y llamadas grupales es, por ejemplo, su ingreso. No se necesita de un correo electrónico ni un nombre, solo un número de teléfono asociado.

​Además, cuenta con una opción por la cual se puede fijar una fecha de autodestrucción de datos. Está disponible para iOS y Android.



El colectivo decidió no optar por la publicidad como modelo de negocio al vender los datos de sus usuarios, pues no tiene necesidad de recopilarlos.

Signal basa su propuesta raíz en garantizar los datos de sus usuarios aplicando el cifrado de extremo a extremo. Foto: Captura de pantalla.

Cyphr



Cyphr es una 'app' de mensajería cifrada gratuita que tomó fuerza en el 2018. La empresa afirma que todos los mensajes de sus usuarios son encriptados y 100% privados. Su servicio se basa en generar una serie de claves públicas y privadas necesarias para la desencriptación. Así, solo el emisor y el receptor (en su teléfono, computador o navegador) pueden leer el contenido. Además, promete recoger una cantidad mínima de metadatos en los dispositivos en los que se alojan, además que solo se guardan durante un tiempo determinado por el usuario.

Los datos enviados, en cambio, son codificados mediante el sistema AES 256, un modelo de cifrado estándar que también utiliza el gobierno de Estados Unidos. Está disponible para dispositivos Android e iOS.

Silence



Silence es una aplicación de mensajería desarrollada por los mismos creadores de Signal, el colectivo Open Whisper Systems. Cuenta con un sistema de encriptación que garantiza la seguridad al momento de enviar y recibir mensajes cifrados, tanto de texto como contenido multimedia.



Para el usuario, no es necesario registrarse previamente. Los datos de los mensajes se cifran mediante una clave necesaria para abrir y leer los mensajes. Esta característica permite elevar la seguridad en caso de robo o pérdida del dispositivo. Solo está disponible para Android.



Silence garantiza la encriptación de los mensajes. Foto: Captura Silence.