Aplazan juicio contra Weinstein por una tercera mujer dispuesta a atestiguar

El juicio por agresiones sexuales contra el famoso productor de cine Harvey Weinstein, que debía comenzar a inicios de septiembre del 2019, fue aplazado al 6 de enero luego de que una actriz aceptara atestiguar en su contra, además de las dos mujeres que lo acusan ante la justicia.

Vestido con un traje oscuro, el productor de 67 años cuyos presuntos delitos dieron origen al movimiento #MeToo se declaró nuevamente este lunes no culpable de una nueva inculpación presentada por el fiscal de Manhattan durante una audiencia de 15 minutos en la corte del estado de Nueva York.



El documento, que según el juez James Burke será posiblemente “consolidado” para introducir nuevos cargos y retirar otros, aún no ha sido divulgado.



Burke estimó que el juicio durará unas seis semanas. Si es hallado culpable, Weinstein podría ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua.



Gloria Allred, abogada especializada en la defensa de mujeres víctimas de agresiones sexuales, confirmó que la fiscalía pidió a su cliente Annabella Sciorra, actriz de la serie de HBO 'Los Soprano', que fuese testigo en el juicio contra Weinstein.



Desde octubre de 2017, en un artículo en la revista The New Yorker que contribuyó a desencadenar el #MeToo, Sciorra acusa a Weinstein de haberla violado en 1993, en la casa de la actriz en Manhattan.



Sciorra está dispuesta a atestiguar “bajo juramento”, dijo Allred en un comunicado.



“Admiro la valentía de Annabella (...) Ha querido compartir su verdad aunque anticipa un contrainterrogatorio vigoroso de la defensa, que sin duda no será agradable para ningún testigo” , agregó Allred, presente en la corte.



Según algunos medios estadounidenses, la acusación presentó una nueva inculpación solo para permitir que Sciorra sea convocada como testigo.



La actriz habría contactado al fiscal demasiado tarde para que sus acusaciones figurasen en la primera inculpación. Y los presuntos delitos cometidos contra Sciorra habrían ocurrido hace más de 25 años, demasiado tiempo atrás como para ser objeto de una demanda judicial separada.



La abogada de Weinstein, Donna Rotunno, denunció un intento de última hora ”de la acusación para consolidar un dossier débil”.



La defensa responderá a la nueva inculpación en un plazo de 45 días y pedirá que se anule el proceso, explicó.

El productor de Hollywood caído en desgracia fue acusado por más de 80 mujeres -incluidas varias celebridades- de agresiones sexuales a lo largo de varios años, desde casos de acoso hasta violación.



Pero el cofundador de los estudios de cine Miramax y The Weinstein Company asegura que es inocente y que todas las relaciones que tuvo fueron consentidas.



Durante mucho tiempo uno de los personajes más poderosos de Hollywood, Weinstein fue inicialmente inculpado en Nueva York de dos presuntos delitos sexuales: una agresión sexual en 2006 contra una asistente de producción, y la violación en 2013 de una mujer cuya identidad permanece anónima.

¿Cuántas presuntas víctimas serán testigos?



La acusación quiere que varias mujeres que aseguran haber sido víctimas de Weinstein sean testigos en el juicio, además de Sciorra.



Una audiencia para discutir este asunto fue realizada a puertas cerradas en abril.



La cantidad de mujeres autorizadas a atestiguar puede ser clave para convencer al jurado de la culpabilidad de Weinstein, como ocurrió en el juicio por agresión sexual del comediante Bill Cosby, hallado culpable en 2018.



La defensa también ha pedido que el juicio se lleve a cabo fuera de Nueva York, ya que estima que es imposible encontrar jurados imparciales en una ciudad donde los medios han lanzado una ola de revelaciones sobre las presuntas agresiones sexuales de Weinstein y el movimiento #MeToo.

Una decisión sobre este asunto es esperada el próximo lunes 26 de agosto del 2019 , pero muchos estiman que la defensa no logrará trasladar el juicio.