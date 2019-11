Si usted tiene uno de estos apellidos, podría heredar un castillo o una mansión en Escocia

LEA TAMBIÉN

Un listado con mansiones y castillos cuyos valores ascienden en algunos casos a los USD 470 000 fue publicado por el gobierno escocés que busca a personas que puedan probar su parentesco con los antiguos dueños. En total son 435 construcciones que buscan un nuevo propietario.

La oficina Queen's & Lord Treasurer's Remembrancer de Escocia explica en su sitio web que "cualquier pariente de sangre de una persona de la lista que desee reclamar su propiedad deberá contactar al Commissary Department of the Sheriff Court en el área en que la persona vivía". Es decir que tener el mismo apellido que el expropietario de la mansión o castillo no es el único requisito para heredar las propiedades.



La oficina que publicó la lista es la responsable de administrar las viviendas. En caso de que alguna no sea reclamada por un heredero legítimo estas serán regresadas a la Corona.



El listado incluye apellidos comunes en países de habla inglesa como Adams, Williams, Taylor, Smith, entre otros. Sin embargo, también hay otros apellidos como Orr y Benyahia. La presentación de varias personas para reclamar las propiedades podría alargar el proceso en algunos casos.



Según la ley escocesa, cuando una persona fallece y no deja un testamento, sus bienes se vuelven propiedad de la Corona y posteriormente son puestos bajo la administración de la oficina Queen's & Lord Treasurer's Remembrancer con el fin de encontrar un pariente que pueda heredarlos.



Anteriormente, las personas que deseaban reclamar una propiedad debían pagar un "bono de caución" que consistía en un seguro contra la posibilidad de que sus reclamos fueran infundados. Sin embargo, en marzo del 2016 el Parlamento Británico aprobó una Ley de Sucesión que eliminaba este requisito.

En caso de que una persona tenga la documentación requerida para probar que era familiar de alguno de los fallecidos dueños de la propiedad, esta será entregada a ella como su nuevo dueño.