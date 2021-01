La ausencia del Papa en una misa tradicional y un apagón en el Vaticano desatan 'fake news' en redes sociales

La ausencia del papa Francisco en una tradicional misa y videos del Vaticano generaron una serie de publicaciones de noticias falsas que han circulado en redes sociales desde el domingo 10 de enero del 2021.



En los mensajes, personas que refieren supuestas teorías hablan de una supuesta detención del Papa, por haber conspirado en las elecciones de Estados Unidos. A esto se sumarían las publicaciones que aseguran que, para encubrir la operación, se registró una apagón 'sin precedentes' en el Vaticano.



Los datos del blog Conservative Beaver, conocido por difundir noticias falsas, se viralizaron en los perfiles de Internet de distintas cuentas de Twitter y la palabra Vaticano se posicionó como tema de conversación de los internautas.



Allí se señala que "militares y policías italianos, y sus unidades de crímenes sexuales, acudieron a la residencia del Papa en el Vaticano y lo arrestaron a él y otros altos oficiales", pero esa información fue desmentida por la Agencia Católica de Informaciones ACI Prensa el lunes 11 de enero del 2021.



Estas falsedades surgieron por la ausencia de Francisco en al tradicional Misa de la Solemnidad del Bautismo del Señor, celebrada en la Capilla Sixtina del Vaticano. Según informó el Departamento de Comunicación de la Santa Sede, la festividad religiosa se canceló como medida para evitar contagios de coronavirus, por esta razón el Papa no la presidió.



La Misa de la Solemnidad del Bautismo del Señor es un rito en el que el Papa suele bautizar a algunos niños.



Sobre su no asistencia a la misa, el Sumo Pontífice recordó que no pudo celebrar los bautismos en la Capilla Sixtina, "como suele ser habitual. No obstante, deseo igualmente asegurar mi oración por los niños que estaban inscritos y por sus padres, padrinos y madrinas", según explicó ACI Prensa.



Las imágenes del supuesto apagón en el Vaticano también fue desmentida. ACI Prensa señala que el video fue alterado de la transmisión de la "cámara fija de la Plaza de San Pedro que emite 24 horas en el canal de YouTube de Vatican Media".