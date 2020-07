Antigua 'Acrópolis del mar' abre a buzos, custodiados por alta tecnología

LEA TAMBIÉN

Oculto y protegido durante milenios, un antiguo naufragio en Grecia abre al público por primera vez el 3 de agosto, fusionando maravillas arqueológicas en las profundidades del mar con inteligencia artificial moderna.

El acceso a los sitios submarinos está generalmente restringido en Grecia para preservar su integridad. Pero las autoridades pudieron permitir el buceo recreativo en el naufragio de Peristera gracias a tecnología de vigilancia por computadora.



Cámaras subacuáticas monitorean el lugar y utilizan software de reconocimiento de imágenes para alertar a los administradores inmediatamente si el naufragio corre peligro de daños.



El sitio está ubicado frente a una pequeña saliente en la isla egea de Alonnisos, donde un barco de madera naufragó a fines del siglo V a.C., que llevaba miles de ánforas y jarras de arcilla de fondo puntiagudo usadas para el comercio en el antiguo Mediterráneo.



"Tuvimos la suerte de comenzar con uno de los restos de naufragios antiguos más bellos del mundo. Lo llaman la 'Acrópolis de los naufragios del mar', dijo George Papalambrou, profesor asistente de propulsión eléctrica de la Universidad Técnica Nacional de Atenas.



Papalambrou, quien trabaja en la Escuela de Arquitectura Naval e Ingeniería Marina, dice que el sistema de monitoreo personalizado, con energía solar, software de reconocimiento y limpiaparabrisas activados por la luminosidad para desobstruir los desechos, podría ser un modelo para otros sitios submarinos.



"La idea es tratar de imitar cómo el sistema óptico humano, nuestros ojos, pueden determinar un objeto que pasa frente a nosotros", dijo.



Dimitris Kourkoumelis, arqueólogo submarino del Ephorate of Underwater Antiquities de Grecia, dice que el proyecto piloto podría volver accesible a más sitios.



"Es la primera vez, y no solo en Grecia sino a nivel paneuropeo, que un sitio como un naufragio tan grande con tantos objetos abre al público y a los buzos", dijo Kourkoumelis.



Los arqueólogos dicen que el naufragio permite conocer cómo era el comercio en el período conocido como la Era Dorada de Atenas. Las 3 000-3 500 anforas a bordo habrían estado transportando vino.

"He buceado en muchos lugares. Fue la primera vez que me sentí tan emocionado", dijo Kourkoumelis said. "Verdaderamente es difícil de explicar (...) es algo realmente impresionante", concluyó.