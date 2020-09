Hallan componente de anticuerpo que podría neutralizar al covid-19

LEA TAMBIÉN

La comunidad científica trabaja a contra reloj en su investigación para determinar el comportamiento del covid-19. Y uno de sus mayores focos de estudio es el análisis del funcionamiento de anticuerpos y la inmunidad que aparece en quien ha logrado superar el virus.

Un equipo de expertos -miembros de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos- detalló en un extenso informe publicado en la revista científica Cell que avanzó en el aislamiento de la molécula biológica registrada hasta este 2020 y cuya principal propiedad es neutralizar eficazmente al virus SARS-CoV-2, que causa el covid-19.



De acuerdo con los investigadores, citados en la publicación conocida este 15 de septiembre del 2020, el componente de anticuerpo es diez veces más pequeño que un anticuerpo regular. Los especialistas lo utilizaron para elaborar un fármaco denominado Ab8. El objetivo era que sea aplicado como un potencial tratamiento terapéutico y profiláctico que combata al nuevo coronavirus.



El compuesto fue analizado por un vasto equipo de científicos experimentados de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hilly, la Rama Médica de la Universidad de Texas en Galveston, además de la Universidad de Columbia Británica y la Universidad de Saskatchewan.



Los expertos detallaron que -debido a la aplicación del Ab8- se logró prevenir que ratones y hámsters se infecten con el SARS-CoV-2. Asimismo, explicaron que, al ser un anticuerpo tan pequeño, permite el aumento de su potencial de difusión en los tejidos para neutralizar al covid-19. Pero no es todo. En el estudio se afirma que su administración puede realizarse a través de diversas vías, incluida la inhalación.



Los médicos señalaron que el fármaco bloqueó la entrada del virus en las células, aplicado a concentraciones bastante bajas. Con ese primer hallazgo, el equipo lo probó en diversos grupos de ratones y utilizó una versión modificada del SARS-CoV-2. La sorpresa de los científicos llegó cuando, incluso en dosis bajas, el Ab8 demostró su efectividad y redujo diez veces la cantidad de carga viral en los animales.



De acuerdo con el estudio, el componente también funciona para tratar y sortear la enfermedad en hámsteres.



Otro de los hallazgos sobre el Ab8 -según el documento científico- es que la clave para poder neutralizar el nuevo coronavirus se realiza con el uso de técnicas de microscopía electrónica, que usa haz de electrones acelerados para iluminar y para producir imágenes de especímenes.

El proceso para identificar al anticuerpo no fue sencillo. Los especialistas dijeron que el Ab8 es el dominio de cadena pesada variable de una inmunoglobulina. Se trata de un tipo de anticuerpo que transita en la sangre. Entonces, se halló en un grupo de más de 100 mil millones de candidatos, usando la proteínas del SARS-CoV-2 como cebo.





¿Cómo se creó?



El Ab8 se genera cuando cuando el dominio VH se fusiona con parte de la región de la cola de la inmunoglobulina. En el encuentro se agregan funciones inmunes de un anticuerpo de tamaño completo sin la masa.



Las investigaciones aún continúan, pero el panorama es esperanzador, pues el equipo informó que el componente no se une a las células humanos. Este quiere decir que podría no tener efectos colaterales y negativos en las personas.