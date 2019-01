Anne Hathaway confirma una tercera entrega de 'El diario de la princesa'

LEA TAMBIÉN

La actriz estadounidense Anne Hathaway, quien dio vida a Mia Thermopolis en la película 'El diario de la princesa' confirmó, en una entrevista, que habrá una tercera entrega del filme que vio la luz hace 18 años.

Según reporta la revista estadounidense Cosmopolitan, Hathaway hizo la revelación en el programa 'What Happens Live' con Andy Cohen. La actriz no confirmó cuál será el título de la tercera entrega a la que medios están llamando actualmente 'El diario de la princesa 3'.



En la entrevista, Hathaway aseguró que "hay un guión para la tercera película" y añadió que la aclamada reina Clarisse Renaldi, interpretada por Julie Andrews, también aparecerá en la nueva entrega.



Según Cosmopolitan, cuando Andrews fue consultada en el 2017 sobre la posibilidad de una tercera película, la actriz se mostró emocionada. "Me encantaría hacerlo", aseguró.



Hathaway añadió que tanto ella como Andrews y la productora de los filmes, Debra Martin Chase, están a favor de embarcarse nuevamente en el proyecto. "Realmente queremos que suceda", dijo.



Sin embargo, dijo que no quieren que la película se produzca "a menos que sea perfecta, porque la amamos tanto como ustedes" y, por lo tanto, "no queremos sacar nada hasta que esté listo, pero estamos trabajando en ello", aseguró.



Video: YouTube, cuenta: Watch What Happens Live with Andy Cohen



'El diario de la princesa' es el filme que lanzó a la fama a Anne Harthaway. En el año 2001 la actriz, entonces de solo 19 años, encarnó a Mia Thermopolis, una estudiante de San Francisco (EE.UU.) que descubre que realmente es la princesa de un país ficticio llamado Genovia.

Video: YouTube, cuenta: Películas de YouTube



Tres años después, en el 2004, Hathaway repitió su rol como la princesa en 'El diario de la princesa 2'. En ella, la joven se enfrenta a una antigua ley que le exigía estar casada para poder ascender al trono de Genovia.

Video: YouTube, cuenta: prisonbreakfan28





En las películas también actuaron las las actrices Heather Matarazzo (Lily Moscovitz), Caroline Goodal (Helen Thermopolis) y el actor Héctor Elizondo (Joe)