'Annabelle': los misterios detrás de la muñeca del museo de los Warren

Un supuesto 'escape' de la misteriosa muñeca 'Annabelle' que inspiró la saga 'El Conjuro' despertó nuevamente el interés por el trabajo de los especialistas en fenómenos paranormales Ed y Lorraine Warren. La muñeca no se había movido desde 1975 y se encuentra en una caja de madera con advertencias de que no debe ser sacada de ahí o manipulada.

El hacer caso omiso de la advertencia casi le cuesta la vida a un sacerdote que acudió al lugar a realizar un exorcismo y mató a un joven de unos 20 años que la desafió. Así lo relató en el 2015 Tony Spera, quien actualmente está en posesión de Annabelle y es el yerno de los demonólogos, a una cadena estadounidense de televisión.



'Annabelle', dice Sperra, es de lejos el objeto más aterrador de la colección de los Warren y es además el que más le asusta. Los demonólogos tienen un registro de haber investigado más de 35 000 casos de fenómenos paranormales, siendo el de 'Annabelle' el más conocido.



La muñeca, de aspecto inocente, y perteneciente a una popular marca productora de estos juguetes, llegó a las manos de los investigadores en la década de los 70, luego de haber aterrorizado a una estudiante de enfermería que la recibió como un regalo de su madre.

La muñeca Annabelle está guardada en urna de cristal y madera con advertencias de que esta no debe ser abierta. Foto: captura.



La joven vivía con una compañera y un día encontraron en la vivienda un pedazo de pergamino en el que se leía 'Ayúdenme', según relata Sperra. El mensaje estaba escrito con lápiz, pero en la vivienda las estudiantes no tenían este tipo de papel.



Las estudiantes encontraban a 'Annabelle' en posiciones diferentes a las que la dejaban al salir de casa, por lo que pensaron que alguien estaba ingresando al departamento para gastarles una broma. Para asegurarse, colocaron en la puerta de la vivienda pedazos de cinta, al volver, estos no habían sido alterados, pero la muñeca sí se había movido.



El panorama se tornó más sombrío cuando el prometido de la enfermera soñó que la muñeca lo ahorcaba. Al despertarse la arrojó al otro lado de la habitación, pero notó que en su cuerpo tenía señales de haber sido atacado e incluso sangraba, de acuerdo con el relato de Sperra. Fue entonces que los Warren fueron contactados para lidiar con la muñeca.



Ed Warren confiscó a 'Annabelle' y la llevó a su museo. Un sacerdote visitó a los Warren y el demonólogo le contó lo que ocurría con la muñeca Mientras le explicaba, el religioso se dirigió a Annabelle, la tomó y la arrojó. Al hacerlo proclamó que "Dios es más poderoso que cualquier diablo o demonio", según Sperra.

Según el yerno de los Warren, un sacerdote sufrió un accidente de tránsito tras haber arrojado a 'Annabelle'. Un joven perdió la vida al chocar con su moto tras haber desafiado a la muñeca a que le haga daño. Foto: captura,



"Ed no supo qué hacer", dice su Yerno. "Ed le dijo 'Padre, le acabo de explicar que no debe tocar a esa muñeca. Es peligrosa". Tras salir de la vivienda de los Warren, el padre sufrió un accidente de tránsito. Su vehículo quedó destrozado, pero él se salvó. En una conversación posterior con Lorraine Warren, el hombre le contó que lo último que recordaba era haber visto el retrovisor y haber visto a la muñeca. Entonces perdió el control del automóvil.



Otro joven que llegó a bordo de su motocicleta al museo, de acuerdo con el relato de Sperra, no corrió con la misma suerte y no pudo salir con vida tras enfrentarse a 'Annabelle'.



Él corrió directo a la urna de madera en la que se encuentra 'Annabelle' y la golpeó. "Dijo, esto son un montón de patrañas, no es real. Si esa muñeca puede hacerle daño a alguien que me lo haga a mi ahora". Tras eso, Ed Warren lo hecho del museo "Tres horas después ese joven estaba muerto".



El yerno de los Warren contó que pese al temor que suscita en muchas personas la muñeca, hay otras que demuestran interés llevársela a sus casas, por lo que ha recibido ofertas de hasta USD 2 millones.

La muñeca espantaba a la propia Lorraine Warren, quien llegó a confesar que no podía mirarla a los ojos. La hija de los Warren, Judy, contó en una entrevista que sus padres le prohibieron mirar directamente a 'Annabelle'

