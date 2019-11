Juez permitirá que actriz de 'Los Soprano' testifique contra Weinstein

LEA TAMBIÉN

Un juez de Nueva York decidió que la actriz de 'Los Soprano' Annabella Sciorra podrá testificar en el próximo juicio del exproductor de Hollywood Harvey Weinstein, según documentos judiciales archivados el miércoles 27 de noviembre del 2019.

El fallo, adoptado por el juez de la corte estatal de Nueva York James Burke el martes 26 de noviembre, también rechazó un intento de último minuto de los abogados de Weinstein para que se abandonaran los cargos de agresión sexual predatoria contra su cliente.



Weinstein, que llegó a ser uno de los hombres más poderosos en Hollywood, se ha declarado no culpable de cinco cargos de agresión sexual presentados por dos mujeres.



Se prevé que su juicio comience el 6 de enero de 2020. Si es hallado culpable podría ser condenado a un máximo de cadena perpetua.



Una de la mujeres cuya identidad permanece anónima asegura que Weinstein la violó en 2013, mientras la otra, una asistente de producción, dice que el poderoso empresario del cine la obligó a practicarle una felación en 2006.



Sus abogados intentaron impedir que los fiscales llamaran al banquillo de los testigos a una tercera mujer que asegura que fue agredida sexualmente por Weinstein en el invierno boreal de 1993-94. Burke rechazó su pedido.



Aunque el nombre de la tercera mujer no es mencionado en documentos judiciales, se cree que es Sciorra, de 59 años, tal como señaló en agosto su abogada Gloria Allred.



La actriz contribuyó a lanzar el movimiento #MeToo en octubre de 2017 al contar a la revista The New Yorker que Weinstein la violó en su casa de Manhattan en 1993.



Weinstein, de 67 años, no puede ser acusado ante la justicia de violar a Sciorra porque los delitos han prescrito. Los fiscales esperan que su testimonio corrobore la historia de las dos demandantes y refuerce su caso.



Weinstein ha sido acusado de acoso y agresión sexual por más de 80 mujeres, incluidas celebridades como Angelina Jolie y Ashley Judd.

El cofundador de Miramax y productor del exitoso filme 'Pulp Fiction' insiste en que las relaciones fueron consensuadas.