Anna Wintour rinde homenaje a Karl Lagerfeld, 'el alma viviente de la moda'

Anna Wintour, una de las figuras más prominentes del mundo de la moda, rindió este viernes 22 de febrero del 2019 homenaje al diseñador alemán Karl Lagerfeld, fallecido el pasado martes 19 de febrero del 2019, a quien define como el "alma viviente de la moda" y de quien destacó su espíritu innovador y su cercanía.

"Definió lo que significa ser un diseñador del siglo XXI, y lo hizo con humor y alegría", dijo en un obituario publicado en la revista Vogue, de la que ha sido editora en jefe durante tres décadas.



Wintour confiesa en la pieza que la pérdida de Karl Lagerfeld es "especialmente dolorosa" puesto que el modisto nunca "se desenamoró de la moda ni del mundo" y porque su fallecimiento "marca el fin de una era de artesanos que lo podían hacer todo".



La periodista británica lo describe como "inquieto, con visión de futuro y extremadamente atento a los cambios de nuestra cultura", y subraya el hecho de que fue uno de los primeros en alejarse del refugio de las casas de moda para convertirse en diseñador autónomo al trabajar para varias firmas a la vez.



Apunta además que ningún otro diseñador encontraba inspiración en cuestiones tan variadas como las noticias de la semana, las artes decorativas del siglo XVIII o la filosofía de David Hume, que nacían de sus diversos intereses.



"Era un lingüista, un fotógrafo, un decorador de interiores, un coleccionista, un cineasta y un filántropo entre muchas otras cosas", enumeró.



Sin embargo, Wintour da especial importancia en su tributo a sus cualidades personales y lo define como un "buen y leal amigo".



"Era ingenioso y encantador. (...) Las horas que pase con él sentados a una mesa me hacían sentir más afortunada que cualquier golpe de suerte que yo haya podido tener como editora", dijo en referencia a las largas cenas que compartían, especialmente durante la Semana de la Moda de París.



La experta en moda reveló que ha vestido sus diseños en los momentos más importantes de su vida, tanto en su propia boda, como en la de los enlaces de sus hijos, o cuando fue nombrada Dama por la reina Isabel II.



"En parte fue por cuánto me gustaban sus diseños, lo bien que expresaban quién soy y quién aspiraba a ser, pero también por Karl, porque llevar sus vestidos exquisitos o trajes de chaqueta perfectos me hacían sentir cercana a él y segura en momentos cruciales", explicó.

Wintour confesó, asimismo, que lo que más le ayuda a pasar por estos duros momentos es saber que siempre lo "encontrará en sus diseños ahora que no está", y concluyó señalando que echará de menos a Lagerfeld "más como persona" que como modisto.