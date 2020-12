Aniversarios de obras memorables de la música

A veces, los artistas consideran que algunas de sus canciones merecen una nueva oportunidad. A veces, los sellos discográficos perciben que hay ambiente para relanzar alguna obra. Y, gracias al auge del vinilo y las facilidades del ‘streaming’, se han vuelto más frecuentes las ediciones de aniversario.

En esta página constan algunos de los álbumes que estos días han salido en diferentes formatos, con el pretexto del cumpleaños. Es imposible reseñar todos pero sería lamentable, por ejemplo, no resaltar la edición extendida de ‘No Need to Argue’, el disco más vendido del grupo irlandés The Cranberries.



Contiene, por supuesto, la canción Zombie, que convirtió a la cantante del grupo, Dolores O’ Riordan, en una de las voces más reconocibles de los años 90. Pero esta versión trae un tema inédito (Yesterday’s Gone), demos, los B-Sides y grabaciones en directo de algunas canciones.



Un poco más potente es la nueva versión del álbum debut de Linkin Park, el mítico ‘Hybrid Theory’. Su regreso a las perchas incluye versiones tanto para CD como para vinilo con rarezas, temas extra y demos, pero también tres DVD con actuaciones del grupo estadounidense.



U2, uno de los grupos de rock/pop más poderosos del mundo gracias a sus giras, no pudo celebrar en la tarima el vigésimo aniversario de ‘All That You Can’t Leave’. Se trata de un disco simbólico, pues supuso el fin de su etapa ‘paródica’ para regresar con éxito a una etapa ‘heroica’.



En esta edición se incluyen audios de la función grabada en Boston cuando el grupo irlandés estaba de gira a inicios del siglo, además de los remixes. Las ediciones físicas traen fotos y un afiche.



Es extraño que se haga una edición especial de un álbum en vivo, pero Pink Floyd (o mejor dicho, la empresa que administra su legado) decidió mejorar lo visto y escuchado en ‘Delicate Sound of Thunder’. Más de treinta años después, esta edición por fin trae la película completa de la sesión en directo grabada en el Nassau Coliseum de Nueva York.



Como siempre, las presentaciones físicas de Pink Floy son fastuosas y la de este año incluso llega en Blue-Ray y triple vinilo, además de haber sido remasterizada.



Otro grupo legendario que rescata sus tesoros es Black Sabbath. La versión de ‘Paranoid’, que alcanza el quincuagésimo aniversario, viene con canciones adicionales en vivo y las rarezas habituales. Pero lo más llamativo es la mezcla cuadrafónica en estéreo que fue descartada en 1974 y que, por primera vez, aparece en formato vinilo.



En castellano, el español Alejandro Sanz ofrece una versión especial de ‘El alma al aire’, su segundo álbum más vendido. La novedad de esta edición está en el puñado de dúos que formó con Armando Manzanero, Moncho, The Corrs o Nina Pastori, y que estaban dispersos.