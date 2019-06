Diez años después de la muerte de Michael Jackson, ¿qué pasó con sus familiares?

LEA TAMBIÉN

El ídolo pop Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009. Durante las semanas que siguieron a su fallecimiento, sus familiares y su círculo más cercano acapararon el foco de atención de los medios. Pero ¿qué pasó con ellos diez años más tarde?

Sus hijos



En vida, Michael Jackson hizo todo lo posible por proteger de los disparos de los paparazzi a sus tres hijos, Michael Joseph 'Prince' Jr (22 años), Paris (21) y Prince Michael II, apodado 'Blanket'(17). Incluso llegó a hacerlos utilizar máscaras en público.



Tras la muerte de su padre, los dos hijos mayores comenzaron a dominar su popularidad y participan activamente de las redes sociales.

En esta foto de archivo tomada el 8 de octubre de 2011, los hijos de Michael Jackson, Prince Jackson (L), Blanket Jackson (C) y Paris Jackson (R) en el escenario durante el concierto de 'Michael Forever' en memoria del su padre. Foto: AFP



Michael Joseph, el mayor, dijo que aunque no sabe cantar ni bailar espera de todos modos desarrollar una carrera en el mundo del espectáculo y en 2016 fundó su propia empresa, llamada King's Son Productions.



Paris, la del medio, ha trabajado como modelo para marcas como Calvin Klein y Chanel. Junto a su novio, Gabriel Glenn, formó el dúo folk-rock The Soundflowers.



Afectada por una depresión, Paris intentó suicidarse en 2013. Este año, poco después de la difusión de un documental en el que se acusaba a su padre de abusar sexualmente de dos niños, desmintió los rumores de un nuevo intento de autoeliminación.



Blanket, nacido del vientre de una madre de alquiler y que prefiere ser llamado 'Bigi', aún está cursando la escuela secundaria y mantiene una vida discreta.



Su aparición pública más recordada quizá sea una que protagonizó involuntariamente, siendo aún un bebé. Fue en 2002, cuando su padre lo sostuvo brevemente en el vacío desde lo alto de un balcón en un hotel de Berlín.



Sus padres



Joe Jackson, el autoritario y exigente patriarca del clan Jackson, con quien Michael mantenía una relación tirante, murió el 27 de junio de 2018 a los 89 años.



Fue él quien dio comienzo a la dinastía familiar como el mánager de los Jackson 5, e impulsó la carrera de Michael y de su hermana Janet.



Considerado a menudo un tirano, Joe nunca figuró en el testamento del Rey del Pop y fracasó en sus intentos de obtener algún tipo de beneficio del patrimonio de su hijo.



Katherine Jackson, madre de Michael, tiene hoy 89 años y desde la muerte del artista es la guardiana de sus tres hijos.



Sus hermanos y hermanas



Janet Jackson, la menor de los hermanos Jackson, de 53 años, es por derecho propio un ícono de la música pop. En los últimos años ha realizado giras y es conocida también por apoyar con su dinero proyectos de beneficencia. En enero de 2017 tuvo un hijo, llamado Eissa.

Janet Jackson de 53 años es un figura de la música pop y hermano de Michael. Foto: AFP



Los hermanos de Michael -- Jackie, Tito, Marlon, Jermaine y Randy -- forman parte de los más férreos defensores de su legado cultural y musical, a pesar de las acusaciones en su contra. Ellos también han continuado grabando discos y realizando giras.



Sus hermanas, La Toya, de 63 años, y Maureen, de 69, han tenido carreras musicales menores. La Toya, además, ha incursionado en la televisión y llegó a tener su propio programa de telerrealidad.



Al igual que su padre, ninguno de los hermanos o hermanas de Michael figuran en su testamento, lo que ha provocado una serie de batallas judiciales. El patrimonio del fallecido cantante está dividido entre organizaciones de beneficencia, su madre Katherine y sus tres hijos.



Sus ex



Debbie Rowe, una enfermera, se convirtió en 1996 en la segunda esposa del cantante y es la madre de sus dos hijos mayores, pero ha estado prácticamente ausente en la vida de Michael Joseph y Paris.



Tras la muerte de Jackson, llegó a un acuerdo con la madre del cantante para visitar a sus hijos.



Lisa Marie Presley, hija del legendario Elvis Presley, contrajo matrimonio con Michael en 1994. Desde siempre ha desmentido las acusaciones de que esa relación no era más que un intento por despejar las acusaciones de pedofilia que ya pesaban sobre el cantante en aquel entonces.



“Creo realmente que él me amó tanto como podía amar a todos, y yo lo amé muchísimo a él”, dijo después de su muerte.



Presley, quien ha dedicado su carrera a la música, estuvo casada también con el actor Nicolas Cage y es madre de cuatro hijos.



Sus médicos



Conrad Murray, de 66 años, es el médico que administró el potente analgésico cuya dosis provocó la inesperada muerte de Jackson por paro cardíaco.



En 2011, luego de un juicio con elevada exposición mediática, fue condenado a cuatro años de prisión. Dos años antes de cumplir su condena fue puesto en libertad por buena conducta.



Si bien se declaró inocente, perdió su licencia para practicar la medicina en varios Estados, y mantiene hoy un perfil bajo.



Arnold Klein, dermatólogo y amigo de Michael, murió en 2015 a los 70 años.



El llamado 'rey del colágeno' trató a la superestrella por su vitiligo, enfermedad de la piel que produce manchas blancas en el cuerpo por falta de pigmentación. Rumores que aún persisten especulan que fue él quien donó el esperma para los dos primeros hijos de Jackson con Debbie Rowe, quien era empleada de la clínica de Klein. Esos rumores nunca pudieron ser confirmados.