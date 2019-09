Sebastián Cordero recordó el estrenó mundial de ‘Ratas, ratones y rateros’

LEA TAMBIÉN

Este sábado 7 de septiembre del 2019 se celebran 20 años del estreno mundial de ‘Ratas, ratones y rateros’ en el Festival Internacional de Venecia, Italia. Esta ópera prima del cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero recorrió algunos festivales de cine, en los que obtuvo críticas favorables, que le permitieron aterrizar con éxito en las salas de cine del Ecuador.

Cordero no perdió la oportunidad de recordar este sábado 7 de septiembre, el estreno de esta cinta que cambió su vida profesional por completo, a través de una publicación en sus redes sociales.



"Hoy 7 de Septiembre, hace 20 años, fue la premiere mundial de Ratas, Ratones, Rateros en el festival de Venecia (sección Cinema del Presente).

Nadie de los ahí presentes sabíamos lo que se venía después, y que la historia de Ángel y Salvador iba a tener el impacto que tuvo, en el Ecuador y en el mundo. Y en mí", escribió el cineasta.



" Ese viaje, inspirado por “Los Olvidados” de Luis Buñuel, por “Laws of Gravity” de Nick Gomez, y por muchas historias y anécdotas reales, inició varios años antes cuando decidí regresar a hacer cine en Ecuador; y todavía no termina. Ratas fue una película hecha con mucha pasión y rigor, donde encontré mi voz, y reafirmé que el cine no se hace solo.

Gracias siempre a los que ayudaron en su momento para que la película exista, y gracias al público que la convirtió en algo más. ¡Salud familia!", concluyó Cordero.



El éxito que alcanzó la película protagonizada por un treintañero Carlos Valencia (Ángel) y un Marco Bustos adolescente (Salvador) fue inmediato para la historia de la industria cinematográfica del país. A su estreno en el Festival de Venecia, se sumó su participación en los festivales de Toronto, San Sebastián, Trieste y Huelva y su nominación como Mejor Película de Habla Hispana en los Premios Goya del año 2000.



— Sebastián Cordero (@SCordero23) 7 de septiembre de 2019

