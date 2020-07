Colectivos animalistas rechazan abuso sexual a mascota en Ambato

LEA TAMBIÉN

Los moradores del barrio La Concepción, en Ambato, evitan que sus perros salgan a la calle sin compañía. Los vecinos están alarmados luego de que un can habría sido violado la noche del sábado 4 de julio del 2020.

Giovanni Abril, médico Veterinario, indicó que la perrita de nombre Pelusa no puede realizar sus necesidades biológicas porque aún siente dolor. El galeno aseguró que el animal está con antibióticos y analgésicos para que se recupere de los dos puntos que le tomaron en la parte íntima.



“El propietario del Pelusa lo sigue trayendo porque no puede defecar. Es algo atroz lo que sucedió con el animal”, aseguró Abril.



Según los vecinos, este hecho violento en contra de las mascotas no sería el primero que se registra en el sector. “Hemos escuchado que hay un indigente en la parroquia que estaría realizando estos actos atroces. Esperamos que las autoridades puedan atraparle”, aseguró la vecina Wilma P.



Por su parte, los representantes de colectivos animalistas y fauna urbana indicaron que no hay una denuncia formal en las organizaciones.



Paola Parra, representante del Colectivo Animalista Tungurahua, indicó que están a la espera de que los propietarios pongan la queja para ayudarles con el asesoramiento legal.

Este hecho violento se habría dado después de que 13 perros fueran envenenados en el barrio Ficoa Las Palmas, al sur de Ambato.



Desde el 21 de junio del 2020 está vigente la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que castiga este tipo de maltrato. En su artículo 250 reza: “La persona que realice actos de carácter sexual contra un animal que integre la fauna urbana respectiva, lo someta a explotación sexual, lo utilice para actos sexuales propios o de terceros; o, lo ponga a disposición de terceros para actos sexuales, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año”.



Asimismo, el COIP contempla una pena privativa de libertad de uno a tres años si, como consecuencia de esta conducta, se produce la muerte del animal.