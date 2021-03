¿Por qué algunos animales acuáticos nadan en círculos cuando avanzan? 

No solo los tiburones, las tortugas verdes, los pingüinos y ciertos mamíferos marinos hacen algo bastante inusual: nadar en círculos, según un estudio que apunta que este comportamiento podría ser utilizado para buscar alimento, interaccionar con otros ejemplares o para la navegación.

Esta es la principal conclusión de un trabajo que se publica en la revista iScience, del grupo Cell, en el que los investigadores señalan no comprender aún las razones de este curioso patrón.



"Hemos descubierto que una gran variedad de megafauna marina mostraba un comportamiento en círculos similar, en el que los animales daban vueltas consecutivas más de dos veces a una velocidad relativamente constante", resume en una nota Tomoko Narazaki, de la Universidad de Tokio.



El equipo de Narazaki, que utilizó tecnología para reconstruir en 3D estos movimientos, hizo su descubrimiento mientras estudiaba el comportamiento reproductivo de las tortugas verdes.



"Para ser sincera, no podría creer lo que veían mis ojos cuando estudié por primera vez los datos porque las tortugas daban vueltas en círculos de forma muy constante, ¡como una máquina!", detalla Narazaki.



Cuando volvió a su laboratorio, informó de este "interesante descubrimiento" a sus colegas que utilizan los mismos registros de datos en 3D para estudiar una amplia gama de taxones de megafauna marina, relata la investigadora.



Lo que vino después le sorprendió aún más, también a los investigadores: se dieron cuenta de que varias especies de animales marinos mostraban más o menos los mismos movimientos en círculo.



"Este hallazgo es sorprendente, en parte, porque nadar en línea recta es la forma más eficiente de desplazarse", apunta Narazaki, quien agrega que debe haber alguna buena razón para que los animales den vueltas en círculo.



El equipo científico precisa que se registraron algunos movimientos en círculo en las zonas de alimentación de los animales, lo que sugiere que este comportamiento podría tener algún beneficio para encontrar comida; por ejemplo, se observaron un total de 272 eventos como estos en cuatro tiburones tigre marcados frente a Hawái.



Sin embargo, se observó que los lobos marinos circulan principalmente durante el día, aunque se alimentan fundamentalmente por la noche.

También se observaron otras acciones en círculo que no estaban relacionadas con la búsqueda de alimento. Por ejemplo, vieron a un tiburón tigre macho dando vueltas para acercarse a una hembra para el cortejo.



Los investigadores añaden que las pruebas en las tortugas marinas sugieren que los círculos podrían desempeñar asimismo algún papel en la navegación.



"Lo que más me sorprendió fue que las tortugas que buscan su hogar se mueven en círculos en lugares aparentemente importantes desde el punto de vista de la navegación, como justo antes de la aproximación final a su objetivo", concluye Narazaki.



Es posible que los círculos ayuden a estos animales a detectar el campo magnético para orientarse.