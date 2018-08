Animal que se creía extinto y mitológico fue visto por primera vez en décadas

LEA TAMBIÉN

Un animal que se creía extinto desde hace décadas fue visto por turistas en un parque nacional ruso.

"Un evento absolutamente increíble tuvo lugar en nuestro viaje de junio. Nos encontramos con un oso salvaje, y no un oso pardo común, sino casi un fantasma: el oso de Sailugem", escribieron los turistas de la compañía de viajes Kaichi Travel tras el encuentro.



El oso Sailugem no se había visto desde mediados del siglo pasado; algunos expertos incluso sugerían que era una criatura mitológica.



El grupo se encontraba en el Parque Nacional de Sailugem, en el lado ruso de la intersección con otros tres países -Mongolia, China y Kazakstán- conocida como 'Punto X'. Los turistas detallaron en el sitio de Kaichi Travel como fue el encuentro.



"De repente los guías Erkin y Alexander nos hicieron una señal con la mano para que los siguiéramos sin hacer ruido, cuesta abajo, por una colina muy empinada", escribieron.



"Cuando llegamos a una roca plana, notamos la pierna de un gran animal esponjoso a unos 60-70 metros por debajo de nosotros", agregaron. "Pronto se mostró completamente, y para nuestra sorpresa, era un verdadero oso de Sailugem, rubio y muy hermoso".



"Caminó un poco y nos alegramos de que pudiéramos hacer algunas fotos y videos como evidencia, solo para mostrar al mundo que el oso Sailugem realmente existe".



Según dijo la compañía de viajes, no hay evidencia moderna sobre esta especie. Pero las nuevas imágenes parecen demostrar que el animal de color rubio está vivo y prosperando en las montañas de Altai.



"Algunos científicos consideran a los osos que viven en el área de Sailugem como una subespecie del oso pardo, otros niegan por completo su existencia", explicaron.



Pero a diferencia del oso pardo, que vive en la taiga y los bosques silvestres, esta especie "se encuentra en tierras altas privadas de vegetación". Su característica principal es un color más claro y "garras blancas", informaron las autoridades del parque.



Según algunos, el animal está relacionado al oso en peligro de extinción Tien Shan que se encuentra más al sur en Kazakstán.



El diario The Siberian Times informó por su parte que el animal es similar al dibujo del oso hecha por el zoólogo ruso Genrikh Sobamsky, quien lo descubrió a mitad del siglo pasado.

"Ahora depende de los científicos averiguar si se trata de una subespecie del oso pardo o una especie propia", concluyeron los turistas. "Por supuesto, estamos muy curiosos y esperamos que nuestras imágenes ayuden a determinarlo".