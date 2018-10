Angelina Jolie: los migrantes venezolanos en Lima no piden caridad, sino oportunidad

LEA TAMBIÉN

La actriz estadounidense Angelina Jolie dijo el martes 23 de octubre del 2018 que los venezolanos que se encuentran en Perú no quieren caridad, sino una oportunidad para salir adelante, tras reunirse con el presidente Martín Vizcarra en el palacio de Gobierno.

“Los venezolanos con los que me entrevisté, tanto en Lima como en Tumbes, no quieren caridad, quieren oportunidades para salir adelante”, dijo a través de una traductora en rueda de prensa, acompañada del canciller peruano Néstor Popolizio.



Angelina Jolie contó que conoció a un hombre “que solo hace dos meses era abogado en Venezuela, un hombre profesional, pero ahora está muy agradecido de tener un pequeño trabajo en un taller textil en Lima. Con ello, puede ganar unos dólares para enviar a casa, para que sus hijos no mueran de hambre”.



“Como en todas las crisis de desplazamiento, los países con menores recursos son a los que se exige más. Agradezco al Perú por ser tan generoso (con los venezolanos)”, comentó.



Las autoridades estiman que actualmente unos 456 000 venezolanos residen en Perú. En 2016, la cifra era de unos 6 000.



La estrella de Hollywood visita Lima en calidad de enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), con el propósito de conocer de primera mano la situación de los venezolanos que llegaron a Perú escapando de la devastadora crisis económica de su país.



El éxodo de los venezolanos es considerado por la Acnur el movimiento de personas más grande en la historia reciente de América Latina.

Según la ONU, 2,3 millones de venezolanos (7,5% de la población de 30,6 millones) vive en el exterior, de los cuales 1,9 millones han emigrado desde 2015, cuando empeoró la crisis en medio de una hiperinflación que en 2018 escalaría a 1 350 000%, de acuerdo al FMI.