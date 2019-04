Angelina Jolie cambia su nombre tras divorciarse de Brad Pitt 

LEA TAMBIÉN

Angelina Jolie dio un paso más en su mediático divorcio del actor Brad Pitt. De acuerdo con información difundida por el medio estadounidense The Blast, la actriz logró cambiar su nombre de casada al de soltera. Esto cuando están por cumplirse tres años de la separación de la que una vez fue la pareja de ensueño de Hollywood.

El medio estadounidense difundió en su sitio web este lunes 15 de abril del 2019 imágenes de los documentos legales que autorizan a la intérprete a cambiar nuevamente su nombre. Es decir, la actriz dejó oficialmente de ser Angelina Jolie-Pitt y ahora será solamente Angelina Jolie.



El documento obtenido por The Blast muestra que si bien el nombre de la actriz de 'Maléfica' se modifica, los apellidos de sus seis hijos siguen siendo Jolie-Pitt, a pesar de que la unión entre los dos padres se disolvió.



El pasado 13 de abril, una corte les otorgó tanto a Jolie como a Pitt el estado civil de solteros. Con ello se convirtieron oficialmente en expareja, pese a que llevan varios meses separados y en discusiones. Este cambio en el estado civil de Jolie y Pitt dio por finalizado el matrimonio, pero la lucha por la separación de bienes aún no ha finalizado y, por lo tanto, no están legalmente divorciados.



Angelina Jolie y Brad Pitt fueron pareja por más de 12 años. La actriz unió su apellido con el del actor luego de contraer matrimonio en agosto del 2014. Desde que se anunció su divorcio, los intérpretes han tenido varios altibajos, uno de los más sonados se desató en el 2018, cuando Jolie aseguró que Pitt no pagaba la pensión alimenticia de sus hijos. Tiempo después, Brad Pitt aseguró que había pagado más de USD 1,3 millones a sus hijos tras la separación.



A lo largo de su relación, la pareja tuvo seis hijos. Maddox, de 17 años, Pax, de 15, Zahara de 14, Shiloh de 12 años y los gemelos Vivienne y Knox de 10 años. Los tres primeros niños fueron adoptados inicialmente por Jolie y luego por Pitt mientras que los tres últimos son hijos biológicos de la pareja.

En diciembre, Jolie y Pitt lograron un acuerdo de custodia. Sin embargo, el arreglo se hizo de forma privada y no han trascendido detalles. Aún está en discusión la repartición del patrimonio de ambos, estimado en más de USD 500 millones, según informa el diario El País de España.