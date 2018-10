Ángela Ponce, la primera persona trans en participar en Miss Universo, responde a las críticas

LEA TAMBIÉN

Ángela Ponce, la Miss Universo España, respondió en el programa 'Suelta la Sopa' a las críticas que ha recibido por su participación en el concurso de belleza. Desde hace semanas, Ponce ha sido objeto de juicios por ser la primera persona transexual que participará en el certamen del próximo 17 de diciembre del 2018.

Por medio de videoconferencia, desde España, Ponce dijo que al enterarse de la noticia del suicidio de la mexicana Itzel Aidana se le partió el alma. Además reconoció que tiende a comparar lo que vive la comunidad transgénero con un "campo de concentración".



Esto porque, según sus palabras, las personas trans "todavía sufren un poco eso. No tienes derecho a nada y encima te puedo imponer que tú eres un hombre. No me importa lo que tú digas. Es una gotita y otra gotita y otra gotita, que al final tanto bullying y tanto prejuicio" hace que las personas se quiten la vida.



Según las palabras de Ponce, la tasa de suicidio más alta que existe es del colectivo transgénero y "son muchos de ellos niños".



La actual representante de España para el certamen Miss Universo dijo que si bien sí ha pasado por momentos en los que se ha sentido incomprendida, nunca contempló el suicidio. Por ello, agradece a su familia quienes "se encargaron de que una forma u otra mi infancia no fuera traumática.



Sobre las declaraciones de Lupita Jones, quien tras el suicido de Itzel Aidana emitió una respuesta por medio de su cuenta de Facebook, Ponce dijo que es importante mandar "mensajes positivos, porque si no tenemos nada positivo que decir, mejor no lo diga. Yo puedo tener mi opinión sobre cualquier cosa, pero si mi opinión no va a ayudar en nada, mejor me la callo", declaró.

Si bien se conocía desde el pasado 30 de junio del 2018 que Ponce sería la primera persona transgénero en participar en Miss Universo, su ingreso al certamen de belleza pasó casi desapercibido hasta unas polémicas declaraciones de la que será la representante de Colombia en el concurso.



Valeria Morales, estudiante de comunicación oriunda de Cali y Miss Colombia 2018 dijo el pasado 30 de septiembre del 2018 que "un reinado de belleza como Miss Universo es para mujeres que nacemos mujeres. Y creo que para ella (Ponce) también sería una desventaja. Entonces, por eso, hay que respetarla, pero no compartirla", declaró.



Tras la emisión de sus comentarios, las redes sociales estallaron con mensajes que calificaron a la representante colombiana de "intolerante", sin embargo, otros defendieron su postura y desde entonces está instalado un debate sobre la participación de personas transgénero en certámenes de belleza, espacios tradicionalmente ocupados por mujeres.

En respuesta a las críticas que ha recibido Ponce en su participación, la Miss España respondió: "Yo soy una mujer. Soy una mujer trans y tengo derecho de estar ahí. Lo que le diría sería que simplemente lo respeten, porque las bases de Miss Universo me admiten y no es por eso. Yo no soy un hombre queriendo ser una mujer, soy una mujer con una característica diferente, creo que entro en el abanico de la diversidad de lo que es ser mujer y eso suma, nunca nos va a restar".