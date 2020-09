Android Automotive, la nueva apuesta de Google para una conducción inteligente

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Google quiere pisar fuerte en la industria automotriz. Es por eso que acaba de presentar Android Automotive, la evolución de Android Auto y una solución para que los usuarios tengan acceso a una conducción inteligente.

Android Automotive se define como un copiloto inteligente que ayuda al conductor a mantenerse conectado y concentrado en el manejo del auto a través del Asistente de Google. Está diseñado para facilitar el uso de apps y es la evolución del tradicional Android Auto.



A diferencia de su predecesor, Android Automotive OS ya no depende de un teléfono celular para funcionar. En ese sentido, el dispositivo del vehículo tiene sus propias aplicaciones y también ayuda a controlar otros aspectos del automotor tales como ubicación, vidrios, sensores de parqueo, temperatura, etc. En pocas palabras, es como tener una tableta instalada en el carro a través de la cual se pueden manejar varias herramientas del mismo.



El manejo es sencillo. A través del comando de voz Ok Google se puede consultar la ruta a un destino a través de apps de navegación, recibir actualizaciones de noticias o resultados de encuentros deportivos. También permite realizar llamadas y responderlas y administrar los sistemas de entretenimiento.



Una de las ventajas del renovado sistema de Android para vehículos es que es capaz de interactuar con los sensores del auto para una mejor ubicación y asistencia al usuario. De ese modo, se puede saber qué rodea al vehículo y ofrecer una mejor asistencia de conducción.



Otra de las funcionalidades es que el sistema operativo Android Automotive está basado en código abierto, lo que permite desarrollar aplicaciones específicamente para vehículos.