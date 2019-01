Actor dice que Luis Rey le confesó que quería matar a la madre de Luis Miguel

LEA TAMBIÉN

El actor dominicano nacionalizado mexicano Andrés García, conocido por sus roles en novelas como 'El Cuerpo del deseo' o 'El Privilegio de Amar' contó en una entrevista exclusiva al programa 'Un Nuevo Día' de la cadena Telemundo que el padre de Luis Miguel, Luis Rey, le confesó que quería matar a la madre del 'Sol de México', Marcela Basteri.

El paradero de Basteri se desconoce desde septiembre de 1986. Poco antes, la madre de Luis Miguel había salido de Italia con su hijo menor para encontrarse con Luis Rey, de quien se había separado recientemente. Desde entonces, no hay datos del paradero de la mujer.



Según relató García a 'Un Nuevo Día', Luis Rey le pidió que viaje a España "diciéndome que Micky tenía un problema muy serio. Y no, el problema era él que quería matar a Marcela".

Video: YouTube, cuenta: Un Nuevo Día

El actor aseguró que el padre de Luis Miguel le dijo "ayúdame a matar a Marcela" y que el exjefe de la policía en Ciudad de México, Arturo Durazo ya "me había dicho 'abusado con ese loco, quiere que lo ayude a matar a su mujer, a mi ya me lo pidió y lo mandé a ....".

García contó que no hizo caso al pedido de Luis Rey, pero aseguró que cuando se entero de que Marcela Basteri estaba desaparecida, supo que había logrado su cometido. "El que dude que él fue, está mintiendo, eso está más claro que el agua", sentenció.



La última aparición pública de Marcela Basteri tuvo lugar en 1986 cuando acompañó a su hijo durante su presentación en este evento. La escena fue recreada por la serie que Netflix estrenó en el 2018 dedicada a la vida del intérprete de Cuando Calienta el Sol. En el programa también se reveló que Luis Miguel hizo de todo para encontrar a su madre, pero no ha tenido éxito.



Andrés García fue, según se puede apreciar en la serie, el 'padrino' de la carrera artística de Luis Miguel, sin embargo, dijo a 'Un Nuevo Día' que la fama cambió al cantante y que por ese motivo se alejaron.