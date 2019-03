La doctora Ana María Polo reveló detalles sobre un problema de salud

LEA TAMBIÉN

En su conocido programa ‘Caso Cerrado’, la doctora Ana María Polo hizo un anuncio sobre su salud. Hace algunos años sufrió de cáncer de seno y unas “masas sospechosas” en su pecho hicieron que se preocupara, pero los resultados de un examen le confirmaron que los bultos eran benignos.

En el video, la famosa conductora de televisión explicó que sintió angustia y miedo al encontrar el bulto en uno de sus senos. “Estaba en un estado que no les puedo ni explicar, muertecita de miedo… Me hago mi mamografía rutinaria el primero de marzo y me sale que tengo una masa en el seno izquierdo. Los médicos me dijeron que era sospechosa y que me tenía que hacer una biopsia”, explicó Polo.



En 2013, la presentadora sufrió cáncer de mama, según explicó desde aquel momento la enfermedad no ha vuelto a manifestarse. Para tratar el padecimiento que la aquejó hace seis años la abogada se sometió a una masectomía radical de seno derecho.



Al concluir el video, explicó que después de varias exploraciones se confirmó que el tumor era benigno. Además, pidió a todas las mujeres que no dejen de realizarse exámenes para estar seguras de que su salud está en buenas condiciones.



“Les cuento esto por una razón, es importante que nos chequeemos. Yo me toco todas las semanas, y nunca me hubiera encontrado esa pequeña masa porque estaba en un lugar que era imposible que por tacto se hubiera encontrado. Hay que hacerse los exámenes”, concluyó.



El programa que protagoniza Ana María Polo es muy conocido en Hispanoamérica. 'Caso Cerrado' es una producción estadounidense transmitida por la cadena de habla hispana Telemundo. Se estrenó en 2001 y hasta el momento lleva más de 1500 episodios. La trama de este programa gira alrededor de una juez que resuelve problemas judiciales ante las cámaras; pero ha recibido críticas por la veracidad de los casos que se presentan.