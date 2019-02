Ana Guerra y Aitana 'cruzan el charco' para la gala de los Premios Lo Nuestro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las cantantes españolas Ana Guerra y Aitana Ocaña, que abrirán este jueves 21 de febrero del 2019,la ceremonia de los Premios Lo Nuestro en Miami con la interpretación de 'Lo Malo' junto a la colombiana Greeicy, dijeron que es un "sueño cumplido" y que esperan que les abra las puertas al mercado estadounidense.

"Este viaje lo recordaré toda mi vida y no olvidaré que la primera vez que crucé el charco fue para venir a Miami", dijo la tinerfeña Guerra, de 25 años, en unas declaraciones a Efe.



Sobre la actuación de hoy, Guerra, que en una semanas regresará a Estados Unidos para participar en un campus de composición musical, dijo que estar aquí "es un sueño cumplido" que le puede abrir muchas puertas en la industria.



"Si, hace unos años, alguien me hubiera dicho que iba a cantar en Miami hubiera pensado que eso era una locura, pero me llena de felicidad por todo lo que estoy viviendo", añadió.

Video: YouTube Cuenta: AitanayAnaGuerraVEVO



Ambas artistas, que saltaron a la fama por su participación en el programa 'Operación Triunfo' (2017), aparecerán en el escenario de la American Airlines Arena de Miami con la colombiana Greeicy, que también colaboró en la canción que hoy interpretarán.



La catalana Aitana, por su parte, confía en que su actuación suponga "el primer paso" para incursionar en el mercado de Estados Unidos y América Latina.



En ese sentido, dijo "estar sorprendida" por la cantidad de gente que ya la conoce y que ha seguido su trayectoria después del popular programa de televisión.



"No sabes de la repercusión de tu música hasta que no llegas a un aeropuerto y ves a gente que te está esperando", declaró la catalana que, en los últimos tres meses, ha estado en Argentina, México, Colombia, Ecuador, Los Ángeles y Las Vegas (EE.UU.), donde actuó en la gala de los premios Grammy Latino.



La ceremonia de Premios Lo Nuestro se emitirá a través de Univision. Además de Ana Guerra, Aitana y Greeicy, la gala contará con la participación de grandes estrellas de la música como Marc Anthony, Thalía, Alejandro Sanz y J Balvin.