Amor en días de encierro: solteros de EE.UU. reinventan el mundo de las citas

¿Cómo encuentras el amor cuando estás atrapado en casa? La pandemia del coronavirus transformó esa búsqueda en un gran desafío, pero millones de solteros en Estados Unidos están hallando formas de hacerlo.

Algunos intentan con salidas manteniendo la distancia, otros han recurrido a apasionados videochats o prueban con citas internacionales en línea, adaptando al igual que las aplicaciones de citas el arte de la seducción a la era de la covid-19.



En la era pre-pandemia, Kate Earle -una profesora de 30 años de Washington- lograba con facilidad concretar encuentros en persona con hombres que encontraba atractivos a primera vista en la aplicación Tinder.



“Pero como eso no es una opción, las conversaciones se prolongan mucho más tiempo”, comentó.



Earle considera que las conversaciones parecen decantarse más a menudo hacia la “interacción sexual en línea”, pero asegura que nunca consideró romper el confinamiento para acudir a una cita en persona.



“Creo que todo el mundo está un poco frustrado sexualmente, y yo también”, aseguró.



“Y definitivamente ha estado la tentación de encontrarme con alguien... pero creo que no tanto como para hacerlo”.



Sacarse las máscaras



El confinamiento provocó que personas de todo el mundo recurrieran aún más a aplicaciones de citas en línea, cuyo uso alcanza nuevos récords.



El 29 de marzo Tinder alcanzó un máximo histórico de uso, con más de tres mil millones de 'deslizamientos' (swipes), y el número de mensajes intercambiados en la aplicación rival Bumble se incrementó un 26% en dos semanas de marzo en Estados Unidos.



La orden “quédate en casa” llegó en el peor momento para Beatrice, una francesa de 30 años recién separada de su marido y residente de Washington.



A mediados de marzo, Beatrice se registró en varias aplicaciones de citas en línea. Desde ese momento, se ha visto obligada a romper algunas reglas del confinamiento para tener salidas con sus nuevos contactos.



“Estaba un poco nerviosa”, confesó a la AFP . “Es difícil caminar con una máscara en la cara cuando se conoce a alguien por primera vez. Así que terminas quitándote la máscara después de cinco minutos”.



Tras algunas salidas decepcionantes, conoció a alguien que le gustaba “y terminamos no respetando el distanciamiento social”, admitió.



“La cereza en la torta”



En la nueva normalidad, creada por la crisis desatada por la pandemia de coronavirus, las citas por video se están convirtiendo en la norma. Mientras Tinder carece de esta opción, Hinge y Bumble dan a sus usuarios la opción de experimentar citas virtuales.



Zach Schleien lanzó su aplicación Filter Off para citas rápidas de video justo antes de la irrupción de la pandemia y sólo unos cuantos miles se sumaron a la propuesta. Pero eso cambió rápidamente.



“Es como un aumento del 7 000% en menos de un mes”, dijo el neoyorquino de 29 años, convencido de que las citas en línea son la mejor forma de evaluar el posible interés romántico antes de pasar a una cita en persona.



“Ha sido una locura”, aseguró.



Pero ¿puede funcionar realmente una cena romántica a la luz de las velas con un extraño, en la pantalla de un dispositivo portátil?



La asesora de citas Bela Gandhi citó el ejemplo de un cliente, una mujer de 60 años “que se enamoró de alguien en las últimas seis semanas, y solo se han conocido a través de Skype”.



Gandhi, fundadora del sitio web Smart Dating Academy, considera que el video facilita el desarrollo de la “intimidad emocional”.



“Y luego es solo la cereza encima de la torta una vez que se conocen en persona”.



Pero Alexandra Solomon, psicóloga de la Universidad Northwestern en las afuera de Chicago, no coincide con Gandhi.



“Gracias a dios que tenemos citas por video por ahora”, pero “cuando salgamos de esto, realmente quiero que la gente vuelva a reunirse en una mesa con un vaso de vino o una taza de café y que tengan esa experiencia anticuada y orgánica el uno con el otro”.



Mientras tanto, para los interesados en conectar con personas en el extranjero, Tinder mantiene su función de pasaporte gratis hasta el lunes.

Después de eso, “las parejas permanecerán, así que nadie tiene que decir adiós a nadie nuevo que haya conocido”, dijo un portavoz de Tinder.