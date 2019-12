Amigo de Juan Gabriel arremete contra exmanager del artista que pide dinero para ‘ayudarlo’

LEA TAMBIÉN

No tiene pruebas concluyentes, fotografías o documentos que avalen su versión, pero Joaquín Muñoz -exmanager de Juan Gabriel- continúa afirmando que el cantante sigue vivo. Él niega, con firmeza, la muerte del cantautor a causa de un infarto agudo de miocardio. Pero ahora, su ‘tesis’ se trasladó a las redes sociales para pedir apoyo monetario para el ‘Divo de Juárez’ con el fin de que “pudiera sobrevivir económicamente” en la época navideña. La iniciativa indignó a Anathan Briss -amigo personal del artista- quien pide a los fanáticos de Juan Gabriel no difundir noticias falsas.

El pasado 24 de diciembre del 2019 en su cuenta de Facebook Muñoz escribió que “el Divo de Juárez está delicado, pues de repente se le corta la respiración por segundos, pero ya tiene su tanquecito de oxígeno. Les manda a dar las gracias a las personas que lo han apoyado”.



Pero no solo escribió sobre el supuesto estado de salud del cantante, cuya muerte fue certificada el 28 de agosto del 2016 en California, en Estados Unidos. También hizo un pedido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “Pídanle al Señor Presidente que lo reciba y le brinde seguridad para que vaya al Palacio Nacional”, solicitó.

​



Frente a ello, Briss -consultado por el portal Infobae México- dijo que Muñoz está intentando lucrar con la memoria del cantante. “Yo creo que Joaquín se está quedando pobre, porque evidentemente está lucrando con el difunto y no es válido. Cómo puede decir que sigue vivo o lo que come, si mi querido Alberto Aguilera ya está con papá Dios”, sentenció.



Asimismo, Briss -quien fungió como relacionador público del intérprete mexicano- afirmó que “en vida, Juan Gabriel le dio la mano y él se la mordió, que se acuerde de eso. Joaquín Muñoz más bien lo que debería hacer es rezarle a Alberto Aguilera para que su alma descanse en paz”, dijo.



El amigo íntimo de Juan Gabriel dice que el artista no podía ver a Muñoz “ni en pintura porque abusó de su confianza. Lamentablemente, Juan Gabriel está muerto, decir otra cosa es descaro”, comentó, indignado.

Por su parte, Muñoz afirmó que brindará una rueda de prensa para explicar los motivos de su pedido financiero el próximo 7 de enero del 2020, en la víspera del cumpleaños del cantautor mexicano.