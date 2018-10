Amigo 'íntimo' de Ángela Ponce revela detalles de la vida de la Miss España

LEA TAMBIÉN

En una entrevista ofrecida al programa mexicano 'Ventaneando', Gabriel Rodríguez- quien dice ser amigo "íntimo" de Ángela Ponce- reveló detalles de la vida de la primera aspirante transexual al Miss Universo. El modelo también desmintió ser la pareja de la representante de España para el certamen de belleza, rumor que circuló en medios internacionales.

En el programa, Rodríguez contó que la actual Miss España siempre ha sido "Ángela; desde el primer día en que salió por el vientre de su madre". Esto pese a que cuando nació- en 1991-, sus padres la bautizaron como Ángel Mario Ponce. Por ello, el modelo dice que lo único que diferenciaba a Ángel de Ángela era una letra, "pero siempre ha sido mujer. Simplemente se ha quitado una parte del cuerpo".



Además, Rodríguez dio a conocer que a su íntima amiga no le importan las críticas que ha recibido por su participación en Miss Universo. Ella, según su relato, está feliz con sus logros y "se siente ganadora, no de Miss Universo, sino de su propia vida; porque lo que ha conseguido no lo ha conseguido nadie", afirmó.

El modelo negó ser pareja de Ponce, dijo que los sentimientos que se tienen mutuamente son "de cariño, como puedes tenerle a una hermana". Esto a raíz de que en medios internacionales circularon rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la Miss España.

Además, añadió que Ponce se encuentra "muy ilusionada, muy contenta" por su participación en el Miss Universo. "Va por todas y le dan igual las críticas". Y contó que en ocasiones le ha dado palabras de aliento, "pese a quien le pese, eres una mujer", le ha dicho.