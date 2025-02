Turistas estadounidenses captaron en un video a un pez remo, conocido como “el pez del fin del mundo”, en playa El Quemado, ubicada en Baja California Sur, México, el 9 de febrero de 2025.

Esta especie es asociada a mitos sobre terremotos u otros fenómenos naturales.

El pez “del fin del mundo” es un pez remo y es una especie marina que raramente se lo ve en aguas poco profundas.

El pez remo (Regalecus glesne) es conocido por habitar a profundidades de entre 200 y 1 000 metros, es el pez óseo más largo del mundo.

Puede alcanzar hasta los 11 metros de largo.

Es protagonista de leyendas sobre terremotos y la posibilidad de que ocurran otros desastres naturales, de ahí su apodo.

En algunas culturas, su presencia en la costa se interpreta como un anuncio de terremotos u otros fenómenos naturales, según informó El Tiempo.

En Japón, la mitología menciona a Namazu, una serpiente marina que reside bajo la isla y provoca sismos cuando emerge.

Por esta razón, en ese país se cree que la aparición del pez remo puede ser una advertencia de movimientos telúricos, señaló El Tiempo.

A pesar de estas creencias, no se ha encontrado evidencia científica que vincule la presencia del pez remo con desastres naturales.

Robert Hayes, quien grabó el video, compartió cómo el pez, a pesar de sus esfuerzos por regresar al océano, se quedó varado en la arena.

