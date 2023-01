Nueva especie de serpiente boa endémica fue descubierta en Ecuador

La nueva especie de reptil fue avistado en las provincias de Pastaza, Napo y Zamora Chinchipe. Foto: Ministerio del Ambiente

Redacción Elcomercio.com

Una nueva especie de serpiente boa enana que pertenece a la familia (Tropidophiidae) fue descubierta en el noreste ecuatoriano, en las provincias de Pastaza, Napo y Zamora Chinchipe.

La boa recibió el nombre de Tropidophis cacuangoae en honor a la activista ecuatoriana Dolores Cacuango. Fue identificada por investigadores de la Universidad Regional Amazónica (Ikiam), el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO), del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), Sumak Kawsay In Situ, Waska Amazonía, Museum Koenig, Instituto Butantan y Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Ellos publicaron un artículo en el que detallan la probabilidad de que se trate de una especie endémica de nuestro país.

Los investigadores: Mauricio Ortega Andrade, Alexander Bentley, Claudia Koch, Mario Yánez Muñoz y Omar Entiauspe Neto, señalaron que este descubrimiento eleva el número de especies válidas de Tropidófidos a 34; y el de las especies de Tropidophis en América del Sur, a seis.

Además, consideran que Tropidophis cacuangoae debería ser calificada como “especie amenazada” debido a su rango de distribución y datos restringidos en selvas tropicales primarias.

Sin embargo, se estima realizar evaluaciones adicionales sobre su conservación y las tendencias de la población.

La nueva especie, que se pudo diagnosticar a partir de sus congéneres con base a la morfología externa y osteológica, habita en el piedemonte tropical oriental y en los bosques montanos siempreverdes bajos, en los ecosistemas de la selva tropical amazónica.

El descubrimiento de esta boa destaca una importante necesidad de acelerar la investigación en áreas remotas en las que se sospecha un registro de alta biodiversidad.

Para conocer más accede al artículo publicado en European Journal of Taxonomy AQUÍ: https://europeanjournaloftaxonomy.eu/index.php/ejt/article/view/2021