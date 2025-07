La lucha por poner fin a la contaminación por plásticos es uno de los desafíos ambientales más urgentes. En el centro del debate: las negociaciones de un tratado internacional coordinado por el Programa de las NN.UU. para el Medio Ambiente (Pnuma) enfrentan visiones contrapuestas.

Por un lado, un bloque mayoritario de países, científicos y organizaciones ambientales abogan por limitar la producción mundial de plásticos para reducir el daño ambiental. Por otro, petroestados y gigantes industriales sostienen que la solución debe centrarse en mejorar la gestión y el reciclaje de residuos, sin restringir la producción. Así resume el debate el portal de noticias Infobae.

El proceso, nacido de la resolución 5/14 de la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente, intenta construir un acuerdo jurídicamente vinculante que marque un hito similar al Acuerdo de París en materia ambiental, enfrentando a intereses privados y realidades ecológicas urgentes.

La crisis de los plásticos cobra tal magnitud que los microplásticos ya se encuentran en los puntos más remotos del planeta y en gran parte de los organismos vivos. Los datos recientes señalan que, en 2023, la producción mundial de plásticos alcanzó entre 413 millones y 415 millones de toneladas. En tanto, la proporción de materiales reciclados apenas llegó al 8,7%. Se mantiene un 90% de dependencia de fuentes fósiles, según datos de Statista, una plataforma de estadísticas internacional.

Desconexión en las últimas negociaciones para reducir el plástico

En las últimas rondas de negociación, la desconexión sobre dónde poner el énfasis del tratado provocó estancamientos. Las delegaciones de 177 países reunidas en Busan, Corea del Sur, a finales de 2024 no lograron consensuar un texto definitivo. Esto se debió, principalmente, por la resistencia de un pequeño grupo de países productores de petróleo y plásticos.

Estos bloques han frenado un acuerdo más ambicioso, defendiendo un “enfoque aguas abajo”, orientado a la gestión del residuo, en vez de imponer límites a la producción (“aguas arriba”). Según un estudio citado por The Guardian, este “bloque petroquímico” promueve el aumento de la producción, externalizando los costos ambientales y presionando para frenar los avances. La próxima instancia de negociación tendrá lugar en Ginebra, Suiza, el próximo mes de agosto.

Restricción en la producción del plástico es clave, según expertos

Las diferencias conceptuales no solo se perciben en los salones de negociaciones. Voces expertas insisten en que la solución requiere restringir el crecimiento exponencial del plástico. “La cantidad de plástico que ya producimos es totalmente inmanejable”, señaló David Azoulay, abogado del Centro de Derecho Ambiental Internacional, en declaraciones al mismo diario británico. Azoulay apuntó que las tecnologías de reciclaje propuestas como respuesta son “pensamiento mágico”. Esto lo dijo ya que apenas el 9% del plástico producido a lo largo de la historia se ha reciclado, según informes de la OCDE.

No es suficiente con el reciclado

La presión por limitar el tratado al reciclaje y la gestión ignora el origen sistémico del problema. Como destaca la evidencia científica, el efecto nocivo del plástico empieza en la extracción de materias primas fósiles y en la fabricación. No solo en el descarte.

Desde el inicio del proceso negociador en 2022, más de cien países y más de 1 100 científicos pidieron que el tratado incluya límites obligatorios a la producción. Los países productores insisten en mecanismos de reciclado y manejo de basura. Esta postura refleja no solo intereses económicos, sino la presión de la transición energética, que busca nuevos destinos para el petróleo y el gas en desuso.

Acusaciones contra el Pnuma por manejo de negociaciones

La propia dirección del PNUMA no ha quedado exenta de controversia. Diversas organizaciones acusaron a su directora, Inger Andersen, de una supuesta “falta de ambición inapropiada” y de subestimar la importancia de limitar la producción. Esto ocurrió después de sugerir que se debe “tener una conversación más refinada que simplemente limitar [o] no limitar, porque no es una conversación inteligente”. Para los críticos citados por The Guardian, esa postura contradice años de avances en la evaluación científica sobre los impactos del plástico y podría limitar el alcance del acuerdo final.

Impacto ambiental y cifras detrás del debate

El conflicto sobre el alcance del tratado tiene en sus raíces una avalancha de datos alarmantes. La producción mundial de plásticos no deja de aumentar: en 2023 se fabricaron entre 413 millones y 415 millones de toneladas, lo que dobla los niveles registrados en el año 2000. Según estimaciones para 2040, la cifra podría llegar a 712 millones de toneladas anuales, una proyección que coloca la crisis en un rumbo exponencial si no se avanza hacia políticas de reducción real.

El grueso del plástico producido no encuentra un destino sustentable. Como se mencionó, a lo largo de la historia, sólo 9% del material fabricado se ha reciclado, mientras que el 90% continúa produciéndose a partir de petróleo y gas. En Europa, una de las regiones con mayor capacidad instalada, el reciclaje alcanza un 24,5% en plásticos de uso doméstico, y la infraestructura para transformar residuos crece, pero no logra compensar la velocidad de generación de basura plástica.