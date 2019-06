Ecuador niega la importación de basura plástica de Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

El Ministerio del Ambiente negó hoy, jueves 20 de junio del 2019, el hecho de que Ecuador esté recibiendo los desechos plásticos de Estados Unidos. La noticia de que el país consta en la lista de sitios que importa la basura de EE.UU fue publicada esta semana en una investigación del diario británico The Guardian.

A través de un comunicado, el MAE sostiene que “Ecuador no es, ni será receptor de basura de ningún país”. Según esta cartera del Estado, la publicación hace referencia a un hecho que difiere con la aplicación de políticas públicas, ya que existen normativas y prohibiciones expresas para la importación de desechos sólidos.



En el comunicado se explica que esta institución ya solicitó los respaldos del reportaje al diario The Guardian, para tomar las acciones necesarias.



La investigación internacional fue publicada este lunes 17 de junio del 2019 en el medio británico. En esta se revela que Ecuador se habría convertido en uno de los nuevos países que estaría recibiendo la basura plástica de Estados Unidos para su reciclaje.



Según la investigación, desde enero hasta junio del 2017 se estima que se transportaron 0,3 millones de kilogramos al país. En el mismo periodo del 2018 la cifra subió a alrededor de 0,6 millones de kilogramos y entre enero y junio de este año se han registrado 0,4 millones de kilogramos.

Estos nuevos destinos de los desechos estadounidenses se agregaron a la lista tras la negativa de China de recibir esta basura desde el año 2017.



El Ministro Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Wray, se pronunció sobre el reportaje de The Guardian en su cuenta de Twitter el miércoles 19 de junio del 2019. En su mensaje dijo que "Ecuador no puede ser importador de desechos de plástico que no se reciclan en EE.UU. Hacer eso sería un error. Hay que fortalecer nuestra capacidad de reciclaje y evitar que los ríos y los mares sean usados como basureros"