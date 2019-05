Ambiente a bañistas: es común que los lobos marinos descansen en las rocas y no necesariamente están varados

LEA TAMBIÉN

Si bien el Ministerio del Ambiente agradeció la hazaña de los pescadores de San Clemente, que en abril ayudaron a un tiburón ballena que se encontraba varado en la playa a regresar al mar, el domingo 5 de mayo del 2019 la Cartera de Estado emitió una alerta a las personas ante eventos aparentemente similares con lobos marinos. Esto puesto que no todas las especies marinas tienen las mismas características.

Según Ambiente, la presencia de la especie en las costas ecuatorianas es recurrente en esta época del año, pues son animales migratorios y es común hallarlos “descansando en zonas rocosas por varias horas e incluso pueden estar en una misma playa por tiempos prolongados (...) Los lobos marinos pueden vivir dentro y fuera del agua ya que son mamíferos acuáticos”, señala en un comunicado emitido a las 22:27 del domingo.

Debido a la llegada de la especie migratoria, la Cartera de Estado hizo un llamado a que la ciudadanía reporte al sistema de atención de emergencias ECU 911 o la Dirección Provincial correspondiente del ministerio posibles casos en los que se halle algún espécimen varado, si se evidencia que el animal tiene problemas para moverse de un sitio.



“En caso de no observar ningún problema externo en el cuerpo del animal, no es necesario regresarlo al mar ni extraerlo del sitio”, aclara la entidad pública. Además, recalca que solo personal capacitado puede valorar la situación y, en caso de ser necesario, manipular al lobo marino.



El Ministerio hizo un llamado a la ciudadanía para que no intente tomarse fotos con estos mamíferos marinos y a “mantener una distancia prudente”, pues como toda especie silvestre necesita su propio espacio. De lo contrario, “una mala maniobra podría perturbar al animal y se estaría perjudicando su ciclo biológico”, alertó Ambiente.