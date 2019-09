Ambientalistas protestan en Santiago contra premiación de Piñera en la ONU

LEA TAMBIÉN

Defensores ambientalistas protestaron este lunes 23 de septiembre de 2019 en Santiago contra la designación del presidente Sebastián Piñera como ganador del premio 'Global Citizen Award' del Atlantic Council que recibirá en el marco de la Cumbre sobre la Acción Climática en Nueva York.

Los manifestantes, vestidos de luto, se congregaron frente a la sede del Ministerio de Medio Ambiente para clamar contra esta designación y para pedir el cierre de las plantas termoeléctricas a carbón que actualmente funcionan en Chile.



El director creativo del Movimiento Chao Pescao, Ladislao Palma, dijo a los periodistas presentes que se encuentran "indignados" por el premio que recibirá el mandatario chileno.



"Se está dando una imagen al mundo totalmente equivocada de que acá (en Chile) está todo bien y que somos como los reyes de la protección del medioambiente", indicó.



"No lo somos, la gente se muere día a día en las zonas de sacrificio", puntualizó Palma.



Los manifestantes pidieron el cierre de las 28 plantas a carbón que actualmente están activas en el país austral para el año 2030, y no 10 años después como estipuló el Ejecutivo chileno en el plan de descarbonización anunciado el pasado 4 de junio.

En estos momentos, en Nueva York, en la Cumbre de #AcciónClimática de la @ONU_es, gobiernos y otros dirigentes presentan planes nacionales de #AcciónClimática con ambiciones mejoradas y planes para lograr emisiones netas de CO2 cero para el año 2050. https://t.co/8fBl2crAsZ pic.twitter.com/Ru0bwBbX5V — ONU Cambio Climático (@CMNUCC) September 23, 2019



Dicha medida prevé el cierre de ocho centrales termoeléctricas en los próximos cinco años y la descarbonización total de la matriz energética nacional en el 2040.



"Estamos haciendo este acto invitando a todos en Chile y Nueva York. Están los compañeros de Chao Pescao, Friday For Future y Greenpeace fuera de la ONU pidiéndole al secretario general que por favor le diga a Sebastián Piñera que escuche a sus compatriotas, que de una vez por todas nos escuche porque nos estamos muriendo", destacó Palma.



La protesta en Estados Unidos se llevó a cabo esta mañana a las afueras del edificio de las Naciones Unidas durante el comienzo de la Cumbre sobre la Acción Climática, en la que Piñera participa junto a otros mandatarios mundiales como el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el de Colombia, Iván Duque, o el de Bolivia, Evo Morales.



La protesta en Santiago contó con el uso de caretas por parte de los manifestantes con la imagen de una señal de prohibición y la imagen de un central termoeléctrica y carteles con lemas como "No se puede respirar dinero" o "Piñera, puede que seas capaz de engañar a los votantes pero no a la atmósfera".



Desde Nueva York, Amanda Starbuck, representante de Greenpeace Andino, consideró que la intervención de Piñera en la cumbre "ha sido una nueva oportunidad perdida" para mostrar al mundo la "realidad medioambiental" que enfrenta Chile.



"Ya sucedió el año pasado cuando prometió que cambiaría la situación de la zonas de sacrificio, pero hoy la realidad sigue igual y hasta peor que antes. Hoy lo que el presidente no le dijo al mundo es que la gente sigue siendo envenenada en Quintero-Puchuncaví, que ha dado otros 20 años de vida al carbón y que no existe una apuesta ambiciosa por las energías renovables", afirmó.

"Es perfectamente posible un plan que considere tener cerradas todas las plantas el año 2030 y el cierre inmediato de las ocho plantas que el presidente anunció que serán cerradas al 2025", concretó Starbuck, según informó Greenpeace a través de un comunicado.