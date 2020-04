La actriz Amber Heard podría ir a la cárcel por presentar pruebas falsas contra Johnny Depp

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard continúa. Después de que la actriz asegurara en 2018 que había sido víctima de violencia física y verbal durante su matrimonio, parece que ahora es ella la que podría acabar en prisión.

Según el International Business Times, Heard podría enfrentarse a una pena de hasta tres años de prisión por falsificar pruebas contra Depp. La intérprete afirmó que tenía moratones en los ojos la noche antes de aparecer en The Late Late Show con James Corden en 2015.



Sin embargo, la estilista de Heard, Samantha McMillen, declaró que la actriz no tenía ninguna lesión. "Durante el día 16 de diciembre de 2015 pude ver claramente que Amber Heard no tenía marcas visibles, contusiones, cortes o lesiones en la cara o cualquier otra parte de su cuerpo", apuntó.



"El Código Penal de California declaró que es ilegal alterar, modificar, plantar, colocar, ocultar, fabricar o mover cualquier prueba física con la intención de hacer que alguien sea acusado de un delito", señala la publicación. "El ofrecimiento y preparación de pruebas falsas se consideran delitos graves y conllevan una pena máxima de hasta tres años", añade.



Por su parte, Depp asegura haber escuchado que su exmujer se había "pintado moratones" para conseguir una orden de alejamiento. Ambos comenzaron el proceso de divorcio en agosto de 2016, trámite que finalizó en enero de 2017.



Sin embargo, en diciembre de 2018, Heard escribió un artículo de opinión para el Washington Post en el que habló del maltrato que supuestamente sufrió durante su relación con Depp. Poco después el actor presentó una demanda por difamación de USD 50 millones contra ella.