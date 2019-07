Ambato mantendrá el reinado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Por tradición, Ambato seguirá con la elección de la Reina de la ciudad. Ella es considerada un personaje importante durante la celebración de la Fiesta de la Fruta y de las Flores.

Esta designación se realiza desde hace 68 años. La primera elección de Reina de Ambato se efectuó en 1951. El evento galante fue organizado por el Centro Agrícola de la ciudad, dos años después del terremoto del 5 de agosto de 1949.



En medio de las ruinas de la iglesia La Catedral fue coronada Marujita Cobo García (+). La primera soberana de los ambateños también fue designada como la Reina de los mercados y plazas de la ciudad.

La elección de la Reina de Ambato se realiza anualmente en febrero. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

“Ella tuvo un papel importante en el proceso de reconstrucción de la urbe. Nuestra reina simboliza la unidad y solidaridad de nuestro pueblo, que se levantó después de aquel desastre natural”, asegura la concejal Salomé Marín.



La Reina de la urbe preside los principales eventos de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. La celebración, que coincide con el feriado de Carnaval, tiene el propósito de dinamizar la economía de la ciudad y la provincia. Esa fiesta es parte de la identidad y progreso, por lo que fue declarada Patrimonio Inmaterial del Estado en el 2009.

“Las 68 reinas de la ciudad continúan promoviendo las diferentes actividades productivas. Han realizado un estupendo trabajo en los sectores más desprotegidos y de unidad en otros”, aseguró la presidenta del Comité, Neida Vásconez.



El pasado 16 de julio del 2019, el Municipio de Quito eliminó la elección de la Reina de Quito. La presidenta del Patronato San José, Liliana Yunda, dijo en una entrevista radial que "no es el momento adecuado" para realizar el certamen.



"Considero que la elección de la reina ha perdido vigencia y a una mujer no se le puede discriminar porque no es rubia o porque no tiene los ojos verdes o porque no tiene las medidas adecuadas, 90-60-90, creo que es el momento de no continuar con la elección de la reina y más aún cuando se está afrontando un déficit económico", dijo Yunda en la entrevista radial.



Horas después, el Municipio de Quito emitió un comunicado en el que se confirmó la eliminación de la elección de la Reina de Quito, lo que dio inicio a reuniones con representantes de la Fundación Reina de Quito que propusieron el concurso con un nuevo enfoque. Finalmente, será la fundación la responsable de organizar el certamen.



Tras el anuncio de la eliminación del concurso Reina de Quito, el Municipio de Latacunga ratificó que sustituiría al reinado de la ciudad por acciones en contra de la violencia a la mujer.



El Municipio de Otavalo eliminó la elección de la Reina del Yamor 2019 el pasado 19 de julio. La decisión se tomó por unanimidad de la Asamblea Ciudadana.



Este 26 de julio del 2019, Ibarra se sumó a las ciudades que no tendrán elección de Reina.