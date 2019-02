Amazon Prime publica 'pistas' de la serie de El Señor de los Anillos

LEA TAMBIÉN

La serie de El Señor de los Anillos que prepara Amazon está generando una enorme expectación pero por el momento son pocos los detalles que se conocen del proyecto.

Hasta ahora, todo apuntaba a que Peter Jackson no estaría involucrado en la ficción, pero desde Amazon han dejado la puerta abierta a una posible participación.



Además, este 15 de febrero del 2019 por la cuenta oficial de la serie en Twitter, Amazon publicó un mapa de la Tierra Media con un link que permite 'explorar' los sitios donde se desarrollaría la serie. Sin embargo, el texto que está en el tuit publicado dice: "Tres anillos para los Reyes Elfos bajo el cielo". Esta inscripción aparece en el anillo de la película.



¿Es una 'pista' de la historia que se desarrollará? Es necesario esperar por más información para conocer más de la serie, pero los fanáticos de la saga están a la expectativa de cada publicación de Amazon para encontrar pistas.



🗺️ 🔍 Explore the map: https://t.co/z9WOqI9Seo — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) 15 de febrero de 2019



Sobre la participación de Jackson en la serie, Jennifer Salke, jefa de Amazon Studios Television dijo: "No tenemos ninguna noticia sobre Peter Jackson". "No ha habido ninguna negatividad al respecto. Simplemente no tenemos ninguna noticia o cuál será su participación", agregó.



"Él sabe lo que está pasando", reconoció Albert Cheng, co-director de televisión de Amazon Studios.



Con o sin Jackson, la serie ya tiene a sus guionistas. "JD Payne, Patrick McKay y su equipo están haciendo un gran progreso", apuntó Salke. "Pronto habrá más noticias", añadió.



No se conocen detalles de la trama, pero Salke dio algunas pistas de las fuentes de inspiración que está tomando el proyecto. "Visitad la Biblioteca Morgan en Nueva York y ved la exhibición organizada por Tolkien Estate", recomendó Salke. "Estuvimos allí la semana pasada. Después de visitarla y obtener más información sobre esta mente creativa, estamos aún más obsesionados".



Por su parte, Jackson ha sido ambiguo a la hora de aclarar su participación en el proyecto. "No tengo una opinión formada sobre la serie porque no he visto [nada]. Creo que nos van a enviar algunos guiones para ver si podemos ayudarles. Les deseo lo mejor y si podemos echarles una mano, sin duda, lo haremos. Es una labor muy grande", declaró el cineasta el pasado junio cuando le preguntaron por la serie. En otra entrevista, Jackson aseguró estar "ansioso" por ver la serie aunque, de nuevo, dejó en el aire si estaría involucrado o no.



Por el momento, Amazon no ha fijado una fecha para el estreno de su serie, que tendrá al menos cinco temporadas y contará con un presupuesto aproximado de mil millones de dólares.