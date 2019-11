Amazon ofrece música gratis para los usuarios, pero con publicidad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El gigante del comercio en línea Amazon agregó un nuevo servicio gratuito de streaming de música para sus clientes, que incluye publicidad pero no requiere suscripción y está disponible en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

La compañía de Jeff Bezos suma así una plataforma musical más a las opciones ya existentes para los suscriptores que pagan por el servicio Prime, donde no hay anuncios, o el servicio también de pago Amazon Music Unlimited, que cuenta con un catálogo más amplio.



El streaming con publicidad de Amazon Music ya estaba disponible solo para los usuarios de Echo, el parlante inteligente de Amazon que funciona con la asistente virtual Alexa, pero desde el lunes 18 de noviembre está accesible en dispositivos Apple, Android y Fire TV así como también en la web, informó Apple en su blog.



Esta opción compite directamente con el peso pesado del streaming Spotify, que ofrece en todos los dispositivos suscripciones gratuitas, que incluyen avisos y algunas limitaciones en las opciones de reproducción, y también planes de pago, que eliminan los avisos y permiten el máximo control de reproducción.



El servicio gratuito no permite elegir canciones individuales sino listas de reproducción y “estaciones” temáticas, que llevan títulos como 'All Hits', 'Fuego Latino' o 'Rap Rotation'.