Amazon gastará USD 465 millones en la serie de 'El Señor de los Anillos' 

Amazon Studios, la división cinematográfica del gigante del comercio electrónico, invertirá USD 465 millones en la primera temporada de la serie sobre el universo 'The Lord of the Rings' o 'El Señor de los Anillos', producida por el español J.A. Bayona.



Fuentes de la compañía confirmaron al diario The Hollywood Reporter esa cantidad, después de que las autoridades de Nueva Zelanda, país donde se filmará la serie, adelantaran el costo que supondrá el rodaje, que estará acompañado de incentivos fiscales.



"Puedo decir que Amazon va a gastar USD 465 millones en una única temporada. Es fantástico, realmente lo es. Será la mayor serie de televisión jamás hecha", afirmó el ministro de Turismo y Desarrollo Económico de Nueva Zelanda, Stuart Nash, durante una entrevista radiofónica.



Un informe del Gobierno adelantó que los planes de Amazon pasan por filmar cinco temporadas en el país e incluyen la posibilidad de sumar una ficción derivada.



En comparación, otra de las series más costosas de la historia, 'Game of Thrones', invirtió unos USD 100 millones por temporada. Cada episodio inicial costó de media USD 6 millones, aunque al final de la serie el presupuesto se elevó a USD 15 millones por episodio.



La serie derivada de 'El Señor de los Anillos' ya ha comenzado su fase de producción, empleando a más de 1 200 personas y con una devolución fiscal estimada en más de USD 100 millones gracias a incentivos fiscales.



La trama se situará "miles de años antes" de los eventos narrados en 'The Hobbit' y en la historia de J.R.R.Tolkien, que se convirtió en una trilogía para el cine.



Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers y Daniel Weyman son los nombres ya confirmados para el reparto, cuya primera temporada constará de ocho episodios.



Tras dirigir 'Jurassic World: Fallen Kingdom' (2018), Bayona fichó por este proyecto como productor ejecutivo -junto a su socia Belén Atienza- y director de los dos primeros episodios.