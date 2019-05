Amazon obtiene derecho a usar su nombre como dominio de Internet

LEA TAMBIÉN

La compañía Amazon tiene derecho a disponer en exclusiva del nombre de dominio de internet “.amazon” , para disgusto de varios países sudamericanos que bordean la selva amazónica que han luchado contra el grupo estadounidense durante siete años.

En una decisión tomada a fines de la semana pasada, la Icann, la agencia estadounidense que administra el sistema de direcciones de Internet, dijo que el gigante tecnológico tiene derecho a utilizar su nombre, con sus variantes, a pesar de las protestas de varios países, entre ellos Ecuador.



Amazonas se dice Amazon en inglés.



“Debido a su inseparable relación semántica con la selva amazónica, esta área no debería ser de ninguna manera el monopolio de una empresa”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en marzo.



La Icann había advertido que, en ausencia de un acuerdo entre la empresa y los países que cuestionan esta solicitud de nombre de dominio, tomaría su propia resolución.



Y, de hecho, la organización ha decidido procesar normalmente la solicitud del grupo tecnológico estadounidense de disponer de nombres de dominio “.amazon” y sus variantes.



La decisión quedará firme tras un período de 90 días durante el cual las partes interesadas pueden enviar sus comentarios a la Icann.



La Icann tiene en cuenta que la empresa se comprometió a no usar los nombres de dominio “.amazon” en un contexto relacionado claramente con la Amazonia y a permitir a los países amazónicos la utilización de varios nombres de dominio derivados “con fines no comerciales” y para mejorar la visibilidad de esta región amenazada.

La cancillería brasileña lamentó el lunes la decisión del Icann y “teme” que “ no tiene suficientemente en cuenta el interés público definido por ocho gobiernos (de América del Sur), en particular la necesidad de defender el patrimonio natural, cultural y simbólico de los países y pueblos de la región amazónica”.