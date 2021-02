Amazon compra cientos de camiones que funcionan con gas natural; emiten un 27% menos dióxido de carbono

Amazon.com Inc ordenó cientos de camiones que funcionan con gas natural comprimido, en momentos en que prueba formas de retirar los vehículos contaminantes más grandes de su flota en Estados Unidos, dijo la compañía a Reuters.

La pandemia de coronavirus provocó que las entregas a domicilio aumentaran en 2020, con volúmenes de circulación de camiones que en promedio superaron los niveles de 2019, mientras que el tráfico de automóviles de pasajeros cayó.



Ese aumento en la actividad vial significa una mayor contaminación, ya que los camiones pesados emiten niveles más altos de gases de efecto invernadero que los vehículos de pasajeros.



Las empresas de transporte están adquiriendo flotas de vehículos eléctricos para reducir las emisiones de carbono. Gran parte de la carga del país se entrega a través de camiones medianos y pesados, que representan más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria a pesar de que representan menos del 5% de la flota de carreteras, según datos federales de Estados Unidos.



"Amazon está entusiasmada con la incorporación de nuevas soluciones sostenibles para el transporte de carga y está trabajando para probar varios tipos de vehículos nuevos, incluidos eléctricos, GNC y otros", dijo la compañía el viernes, 5 de febrero del 2021, en un comunicado.



Amazon ha pedido más de 700 camiones de gas natural comprimido de clase 6 y clase 8 hasta el momento, según la compañía.



Las ventas del minorista en línea, que planea operar un negocio neutral en carbono para 2040, aumentaron un 38% en 2020.



Los motores, suministrados por una empresa conjunta entre Cummins Inc y Westport Fuel Systems Inc, se utilizarán para los camiones de servicio pesado de Amazon que van desde los almacenes hasta los centros de distribución.



El proveedor ha encargado más de 1 000 motores que pueden funcionar tanto con gas natural renovable como no renovable, según una fuente familiarizada con la situación.



El gas natural emite aproximadamente un 27% menos dióxido de carbono cuando se quema en comparación con el diesel, según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos.



Los motores eléctricos se consideran menos viables para camiones pesados que para el vehículo de pasajeros promedio.



En 2019, Amazon ordenó 100 000 furgonetas eléctricas a la startup Rivian Automotive LLC. La compañía recibirá este 2021 la primera de esas furgonetas, que se utilizarán para la entrega a clientes. La compañía también encargó 1 800 furgonetas eléctricas a Mercedes-Benz para su flota de reparto europea.

​