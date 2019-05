Amaru Cholango inicia ciclo de cosmovisión

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El miércoles 22 de mayo del 2019 se inauguró el segundo ciclo de conferencias sobre la cosmovisión andina y los saberes ancestrales, dictado por el artista ecuatoriano Amaru Cholango. La primera edición se realizó en la Casa de la Cultura, Quito. Las clases tomarán lugar ahora en el taller de Cholango, ubicado en el sector de la Basílica.

Cholango es matemático y geólogo por la Universidad Central del Ecuador y a finales de la década de los 70 fue becado al Reino Unido para continuar con sus estudios en geología. En Europa hizo su carrera artística, como una necesidad de plasmar y compartir la cosmovisión andina -convirtiéndose en uno de los artistas ecuatorianos con mayor reconocimiento a nivel internacional, y en ese continente también formó una familia.



Hace ocho meses, regresó al Ecuador de forma definitiva. Es una decisión de “responsabilidad social, ética y moral”, asegura, para contribuir al país con la sabiduría ancestral que obtuvo de su madre y que se fortaleció con años de estudio.



“En el tiempo que era niño, no era fácil hablar de estas cosas, era peligroso; el político y el cura le llevaban preso”, cuenta. Cholango nació en Quinchujas, “un chocerío” en el norte de Pichincha. “Yo era raro en la escuela, un poco extra”, recuerda y cree que este fue el motivo por el que su madre lo eligió, de entre sus hermanos, para enseñarle la filosofía andina, que ella a su vez aprendió de su padre.



Las cosas han cambiado y ya no se castiga a los yachags, como son conocidos los poseedores de estos saberes, la difusión sin estigmatización es posible ahora y es por ello que el artista abrió este espacio de educación. No dejar zonas grises es importante para Cholango, pues reconoce que ha habido charlatanes que generan mala fama sobre los conocimientos ancestrales y sobre los curanderos. Se basará en el método pedagógico, desarrollado durante su experiencia como profesor de ciencias y de cosmovisión en Ecuador y en Europa.



Los contenidos arrancarán con el estudio del mundo, la naturaleza y sus elementos. En la cosmovisión andina, dice, se perciben cuatro mundos: Kay pacha, Uku Pacha, Hanan Pacha y Hawaii Pacha.

El primero es el espacio natural sobre el que habitan los seres humanos, mientras que Uku Pacha es el mundo de las semillas y las capas geológicas. El tercer mundo hace referencia al espacio y el Hawaii Pacha es un área que está en el límite entre lo espiritual y material. “Así conocemos un poco y nos damos cuenta que los seres humanos somos hijos de la Pacha Mama y herederos del Cosmos”, asegura Cholango.



El programa seguirá con el estudio de los cuerpos del ser humano, de la vida y la muerte entendidas como un ciclo, de los sueños, entre otros.