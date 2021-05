Álvaro Noboa sacude las redes sociales con su cambio de 'look'

Luego de casi un mes de permanecer alejado de las redes sociales, el abogado Álvaro Noboa reapareció. En su cuenta de Instagram publicó una imagen este miércoles 5 de mayo del 2021.

Noboa aparece en la instantánea con un terno de color azul y de fondo el soleado paisaje de una playa en Miami, EE.UU. Lo que más llamó la atención de los internautas es el cambio en su apariencia.



La foto que no lleva ningún mensaje resalta algo particular en Noboa. Él aparece muy sonreído con bigote y barba, como no se lo había visto en ocasiones anteriores. La publicación alcanzó más de 33 000 'Me Gusta' hasta este 6 de mayo del 2021.



En la imagen compartida se leen comentarios que destacan el nuevo 'look' del ecuatoriano. En anteriores publicaciones el hombre de 70 años aparece en sus cuentas de redes sociales hablando del covid-19, temas económicos para Ecuador o haciéndole frente al huracán Irma en el 2017, igualmente desde la ciudad de Miami.

Noboa no logró participar en los comicios electorales de este 2021 porque su candidatura no fue avalada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Se trataba de la sexta vez que intentaba ganar la Presidencia del Ecuador.