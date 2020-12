Descubren alteraciones genéticas que podrían agravar el covid-19

Los avances científicos ofrecen nuevas luces sobre el comportamiento del covid-19 en el organismo humano y qué condiciones podrían agravarlo. Un equipo de investigadores llevó a cabo una investigación, difundida por revista Nature, que estableció que los pacientes que tienen alteraciones en genes vinculados al sistema inmunitario presentan un riesgo mayor de sufrir complicaciones por el covid-19.

Los científicos analizaron el genoma de 2 244 pacientes contagiados con el nuevo coronavirus y que batallaban contra él en 208 unidades de cuidados intensivos del Reino Unido, que representan más del 95% de salas en el país.



Una de las primeras interrogantes que el equipo intentó responder es por qué la enfermedad afecta de forma diversa a las personas infectadas. Según los científicos, la clave está en al menos dos funciones del sistema inmunitario.



La primera es su rol de defensa contra las infecciones virales y que tiene un papel de protección en las primeras fases del SARS-CoV-2. Luego, está la segunda, que se refiere a las reacciones inflamatorias que devienen en la complicación del cuadro clínico.



La premisa, según Erola Pairó-Castiñeira, una de las autoras de la investigación, es clara: "La genética influye en la probabilidad de sufrir covid-19 grave", cita el portal La Vanguardia.



A partir de ello, el equipo comparó los genomas de pacientes críticos con los de la población en general. Así, logró establecer siete genes que presentan diferentes entre los dos grupos.



Cuatro de esos genes -IFNAR2, OAS1, OAS2 y OAS3-, según el informe científico, son clave durante la primera fase del covid-19, pues esta se caracteriza por el incremento de la cantidad del virus en el organismo humano.



Las alteraciones encontradas en el gen IFNAR2 logran disminuir la operatividad de los interferones, un conjunto de proteínas que intervienen en la respuesta inicial contra el coronavirus. Este hallazgo, además, podría sugerir que un tratamiento llevado a cabo con interferón podría ser eficaz para evitar que el cuadro de un paciente se agrave siempre que se administre en las etapas primarias del contagio.



Los científicos también encontraron otros tres genes -TYK2, CCR2 y DPP9- que, según el análisis, intervienen en fases ya avanzadas de la patología y que, en cambio, se reconocen por una reacción inflamatoria excesiva que vulnera el organismo.



El estudio establece que existen fármacos destinados al tratamiento de la artritis reumatoide que logran actuar sobre la actividad de los genes TYK2 y CCR2. Uno de ellos, por ejemplo, es baricitinib, que, de hecho, ya fue combinado con el antiviral remdesivir para tratar a pacientes con covid-19. De acuerdo con los resultados que se difundieron en The New England Journal of Medicine, la unión de los fármacos logró que la mortalidad sea un 35% más baja entre las personas que lo consumieron.



Los científicos también afirmaron en su informe que es solo una minoría de pacientes las que padecen complicaciones por el covid-19 tiene alguna de esas alteraciones genéticas. "Esta investigación es relevante para todas las personas con covid-19 grave porque revela los mecanismos moleculares que llevan a las complicaciones", explicó Kenneth Baillie, director de la investigación, al equipo periodístico del portal La Vanguardia.



El especialista cree que, al tener conciencia de esa condición, podría ser posible hallar fármacos que puedan servir para ser aplicados en pacientes críticos.