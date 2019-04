Pedro Almodóvar y Kleber Mendonça competirán de nuevo por la Palma de Oro en el Festival de Cannes

LEA TAMBIÉN

El español Pedro Almodóvar y el brasileño Kleber Mendonça Filho competirán nuevamente este año por la Palma de Oro de Cannes, anunciaron el jueves 18 de abril del 2019 los organizadores al presentar una selección con grandes nombres como los hermanos Dardenne, Terrence Malick y Ken Loach.



El festival se celebrará del 14 al 25 de mayo y su jurado estará presidido por el director de cine mexicano Alejandro González Iñárritu.



En total, se anunciaron 18 películas en liza por el máximo galardón, que se suman a la comedia de zombis “Los muertos no mueren”, de Jim Jarmusch, que abrirá el festival con un elenco encabezado por Bill Murray, Adam Driver y Tilda Swinton.



Cuatro de ellas están dirigidas por mujeres, una más que el año pasado, en esta selección definida como “política y romántica” por el delegado general del Festival, Thierry Frémaux.



Muy esperado, el último filme de Quentin Tarantino, “Érase una vez en Hollywood”, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, “no está listo” y se quedó fuera, pero los organizadores esperan incluirlo en los próximos días.

La sexta para Almodóvar



Pedro Almodóvar, un habitual de la Croisette, presentará 'Dolor y gloria', su filme más introspectivo que retrata a un director melancólico interpretado por Antonio Banderas, junto a Penélope Cruz, que vuelve por segundo año consecutivo a Cannes, tras protagonizar 'Todos lo saben'.



Presidente del jurado de Cannes en 2017, Almodóvar ha competido cinco veces por la Palma de Oro sin llevarse nunca el máximo galardón.



El cineasta español obtuvo el premio al mejor director por 'Todo sobre mi madre' en 1999 y, siete años más tarde, el galardón al mejor guión y la distinción colectiva a la mejor interpretación femenina por 'Volver' .



En España, donde se estrenó a finales de marzo, 'Dolor y gloria' se ha convertido en el filme español más visto del año.



“Necesitaba hacer una mirada muy introspectiva hacia mí mismo”, explicó el cineasta a la televisión pública española con motivo del estreno.

Sonia Braga, protagonista



Kleber Mendonça Filho presentará 'Bacurau', codirigida con Juliano Dornelles e interpretada por Sonia Braga.



La trama sigue a un director que viaja al interior de Brasil y se da cuenta de que los habitantes esconden secretos peligrosos.



Kleber Mendonça ya compitió por la Palma de Oro en 2016 con 'Aquarius', un filme de carácter social protagonizado igualmente por Braga. En ese certamen, el cineasta lideró una mediática protesta en la alfombra roja contra el gobierno del entonces presidente conservador Michel Temer.



Doblemente galardonados con la Palma de Oro, los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne y el británico Ken Loach competirán respectivamente con 'El joven Ahmed' sobre la radicalización de un adolescente y 'Sorry We Missed You', que aborda la historia de una pareja modesta que trata de sobrevivir.



El estadounidense Terrence Malick presentará su película ambientada en la Segunda Guerra Mundial 'A Hidden Life', mientras que el canadiense Xavier Dolan competirá con el drama 'Matthias y Maxime'.

'Una cierta mirada'



Como era de esperar, en la selección oficial no figura ninguna película de Netflix, puesto que a diferencia de otros festivales como los de Venecia y Berlín, Cannes rechaza su presencia desde el año pasado debido a un reglamento que obliga a las películas estrenadas en Cannes a salir en las salas de cine en Francia.



En la sección paralela 'Una cierta mirada' el español Albert Serra presentará 'Liberté', que se centra en una historia sobre la “utopía” del libertinaje en el siglo XVIII, explicó a la AFP por teléfono su director.



“Hicimos esta película misteriosa, extraña con la misma ilusión, los mismos propósitos de búsqueda estética” que con 'La muerte de Luis XIV' presentada en Cannes en 2016, agregó el cineasta, declinando adelantar más detalles.



También el franco-español Oliver Laxe, gran premio de la Semana de la Crítica en 2016 con 'Mimosas', estará presente en esa sección con 'O que arde', rodada en Galicia.

Finalmente, el brasileño Karim Ainouz competirá por cuarta vez en esta sección con 'Vida invisible', un filme sobre dos mujeres educadas para ser invisibles ante los ojos de la sociedad.