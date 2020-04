FBI allana propiedad del representante de Daddy Yankee en Puerto Rico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Agentes del FBI en Puerto Rico registraron este miércoles 1 de abril del 2020 una propiedad en Caguas -centroeste de la isla- del productor musical Rafael 'Raphy' Pina, reconocido por trabajar y representar a artistas del género urbano como Daddy Yankee y Natti Natascha, informaron fuentes cercanas al músico.

Según dijo un miembro del equipo de trabajo de Pina, este no residía en la vivienda desde hace casi nueve meses por lo que no estaba presente en el lugar al momento del procedimiento.



De hecho, Pina, administrador del sello disquero Pina Records con el que trabaja Yankee y la dominicana Natti Natasha, se encuentra pasando el confinamiento por la pandemia de covid-19 en las Islas Vírgenes estadounidenses, como lo ha dejado ver en fotos y videos de Instagram.

Lymari Cruz, portavoz del FBI en San Juan, confirmó que esa agencia federal "está ejecutando un allanamiento en Caguas Real", pero "por política de la agencia federal" no confirmó ni rechazó la investigación.



"Desconozco si esta persona tiene algo que ver. Y si alguien se comunicara con él, yo no me enteraría", ahondó Cruz.



Pina, también conocido como Mr. Sold Out por vender totalmente presentaciones de sus artistas, ya ha sido vinculado previamente con varios casos judiciales.

​

El más reciente fue en 2016, cuando fue sentenciado a dos años de probatoria y a pagar una multa de USD 150 000 por fraude hipotecario, librándose así de ir a prisión.



Dicha sentencia fue producto de un acuerdo con la Fiscalía federal de EE.UU., país del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado, mediante el cual el productor se declaró culpable de un cargo de fraude bancario y se le archivaron otros.



De acuerdo con las autoridades, Pina participó en el año 2012 de un esquema para defraudar a la institución bancaria Doral Bank por USD 4,1 millones, mediante la compraventa de una residencia en el área de exclusivas viviendas Palmas del Mar, en Humacao.



Los cargos que se archivaron fueron, entre otros, por lavado de dinero y, originalmente, Pina se exponía a una pena de hasta 30 años de cárcel.



En otro episodio, las oficinas del productor y manejador de artistas Pina Records, en Caguas, fueron tiroteadas a comienzos de diciembre del año pasado.



En el lugar se encontraron 12 casquillos calibre 40, 6 de calibre 223, 2 municiones 223 y un proyectil disparado deforme.



Muchos de los casquillos coincidían con los disparados contra el Coliseo Miguel Agrelot de San Juan la madrugada antes, el 7 de diciembre, en unos días en que Daddy Yankee ofreció una serie de doce conciertos bajo el nombre Con Calma Pal Choli.

La serie de conciertos, producidos por Pina, batió récords al convertirse en la más taquillera jamás realizada en Puerto Rico con 12 espectáculos con entradas agotadas y más de 170 000 vendidas en un mes.