¿Qué alimentos pueden llevar los viajeros a EE.UU.?

Viajar a Estados Unidos va más allá de lograr la obtención de la visa y definir el motivo de viaje. Con los trámites listos, hay algo que los viajeros suelen olvidar: los artículos que pueden (o no) llevar en su equipaje. Eso sucedió, por ejemplo, cuando un ciudadano ecuatoriano quiso transportar la cabeza de un cerdo horneado a territorio norteamericano, algo no permitido por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (Aphis, por sus siglas en inglés).

Esta agencia pertenece al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que condiciona el ingreso de varios alimentos con el fin de proteger la salud de la agricultura estadounidense.



Los servicios de aduana de Estados Unidos manejan políticas estrictas que todo viajero debe cumplir para poder ingresar en el territorio. Respecto a la comida, y especialmente la carne se establece que los visitantes no pueden ingresar a territorio estadounidense: carne de ganado vacuno, porcino, ovino o caprino para proteger a la nación de enfermedades como la fiebre aftosa, fiebre porcina clásica, la enfermedad de las vacas locas, enfermedad vesicular porcina y la peste porcina africana.



El Aphis, que basa su propósito en el desarrollo de políticas de ganadería, agricultura y alimentación, permite el ingreso de empaques sin abrir de carne fresca, cocida o seca sin las enfermedades mencionadas siempre y cuando estas cuenten con una etiqueta de certificación y un documento oficial que corrobore el país de origen del producto.



Para validar la entrada de los alimentos a EE.UU., los viajeros deben presentar la etiqueta del paquete, documentación escrita; comprobante de viaje (puede ser el pasaporte o itinerario de viaje); origen de vuelo; recibo de venta, comprobante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos; el certificado de inspección de la carne o patente de origen.



Cada artículo, alerta la Aphis, no puede sobrepasar las 50 libras, de lo contrario será considerado como un objeto transportado con fines comerciales. Si es así, debe revisar los requerimientos especiales en la página web de la agencia.



Jamones procesados como el jamón serrano o el ibérico, el salami de Francia, Alemania, Italia y Francia no pueden ser ingresados a Estados Unidos. Solo pueden entrar por medio de envíos comerciales, pues deben cumplir restricciones especiales que incluyen documentos y certificaciones adicionales.



Si desea ingresar mariscos a territorio norteamericano debe declararlos primero para que la entrada sea libre. La Aphis solo regula los productos de mar apanados con ingredientes de origen animal como la leche o huevos.



Frutas



Casi todas las frutas frescas y vegetales, enteras o fragmentadas, congeladas o secas, tienen prohibida su entrada a los Estados Unidos, pues, según la Aphis, existe riesgo potencial de pestes y contaminación a la agricultura norteamericana. Esto también incluye las frutas o vegetales que, en algunos casos, los viajeros reciben en el avión.



Si el pasajero hace una declaración antes de su viaje, puede ingresar a EE.UU., alimentos categorizados como fréjol, hijos, nueces, arvejas y pasas.





Productos del día a día



Para evitar el contagio de la fiebre aftosa, Estados Unidos prohíbe el ingreso de leche. Excepciones a esta regulación son: leche líquida y productos lácteos para bebés; leche en polvo o seca como fórmula para niños, mezclas para sopas y hornear; y envasado comercial.



Respecto a productos derivados de la leche, se permite la entrada de mantequilla, aceite de mantequilla y quesos sólidos o blancos sin la presencia de carne o en forma líquida como el requesón y el ricotta.



Tampoco se permite llevar huevos en el equipaje salvo que sean huevos empaquetados y etiquetados comercialmente y que los alimentos producidos con base en el huevo estén totalmente cocidos.



Aunque el arroz no es un alimento restringido, la Aphis recomienda no llevarlo en su equipaje, pues es un foco de insectos. Si el empaque luce contaminado, no permitirán su entrada.



Los alimentos declarados, sin ningún fin comercial, que están prohibidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos pueden ser abandonados para que el visitante pueda continuar con su viaje. Si usted no ha declarado que lleva objetos prohibidos no solo serán confiscados, sino que podría devenir en una demanda civil.

Si tiene dudas sobre los artículos que puede ingresar a Estados Unidos, puede comprobarlo a través de la plataforma Can I Bring It. Solo debe ingresar el objeto y su país de residencia.

Otros artículos que no puede ingresar a Estados Unidos

Absentia

Pelo de gato y de perro

Bebidas alcohólicas con más del 70% de alcohol

Encendedores de plasma

Encendedores electrónicos

Marihuana medicinal

Rizador circular de cabello

‘Spray’ de cocina

Cigarrillos electrónicos

Pastillas de fertilizador de plantas

Equipo motorizado con combustible residual

Coral vivo

Cargador de batería

‘Spray’ contra osos

Bates de béisbol

Gas comprimido

Butano

Cartucho de Co2

Dinamita

Gasolina

Juegos pirotécnicos

Encendedores de armas

Pólvora